Ve la luz la ‘bronca’ de Carmen Borrego con su consuegra en el bautizo de su nieto

La muerte de María Teresa Campos, el pasado día 5 de septiembre, a los 82 años de edad, parecía haber calmado las aguas de la guerra mediática de Carmen Borrego con su nuera, Paola Olmedo. Pero nada más lejos a la realidad. En las últimas horas, ha visto la luz el tenso momento que la ex colaboradora de Sálvame protagonizó con ésta, y también con su consuegra, durante la celebración del bautizo del primer nieto de la familia.

El evento, cabe recordar, se celebró hace escasos días, en una parroquia de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, lugar en el que también se celebró una comida a la que asistieron, además de la propia Carmen, su hermana, Terelu Campos, su sobrina, Alejandra Rubio; así como su marido, José Carlos Bernal, y su hija, Carmen Almoguera. «No se han ido muy lejos, han comido unas raciones en un bar que hay aquí al lado de la parroquia, han comido bravas, calamares… cosas así», desveló Sonia Fernández, colaboradora del programa a los mandos de Emma García en Telecinco, Fiesta, que fue testigo de parte de la cita.

Carmen Borrego por las calles de Madrid / Gtres

Según varios testigos, el momento de Carmen Borrego con Paola y la madre de la joven responde a una bronca más bien silenciosa. La televisiva no llegó tan siquiera a saludarse con su consuegra y, de hecho, ambas trataron de no cruzar sus miradas. «Ambas se evitaban. De hecho, la tensión se notaba en el ambiente. No puedo asegurar que no se saludaran, porque yo no lo viera no quiere decir que no lo hicieran, pero sí puedo asegurar que no coincidieron en ningún momento. La relación entre Paola y Carmen sigue siendo más que distante», aseguran.

Es digno de mención aquí, que aún con Sálvame en la parilla de Telecinco y con Borrego como colaboradora en plató, se filtraron unos audios de Paola y su madre hablando muy mal de Carmen y haciendo comentarios, asimismo, sobre el resto de la familia Campos. Este conflicto llegó a separar a Carmen incluso de su hijo, José María, aunque finalmente los dos lograron reconducir su relación madre e hijo. «Una cosa es que José María haya arreglado las cosas con su madre y otra es que Paola también lo haya hecho».

Carmen Borrego y su marido, José Carlos / Gtres

Los audios de la nuera y consuegra de Carmen Borrego

Fue en 2022 cuando Sálvame hizo públicos los audios de su nuera y su consuegra criticándola tanto a ella como a Terelu Campos y Alejandra Rubio. «Yo me imagino que, si ya ganas dinero te acostumbras, se echan mierda y cobran de eso, cuanto más mie*** echen del otro y la consigan pues ellos más posición. Ellas discuten mucho por la hija de Terelu, es una bocazas, es la que vende vamos a cualquiera, ni familia ni nada», se podía escuchar.

Carmen Borrego en ‘Sálvame’ / Telecinco

Carmen Borrego se derrumbó tras conocer el contenido de dichos audios, y confesó, asimismo, estar «preocupada» por tan «dolorosa situación». «Lamento lo que está ocurriendo que entiendan que esto no tiene nada que ver conmigo y con mi hijo. No lo estoy pasando bien. Creo que no tiene mimbres suficientes para juzgar ni a mi sobrina ni a mi hermana porque no las conoce. Está juzgándolas o hablando como alguien que está viendo la tele y juzga a dos personas que no son de su familia», dijo.