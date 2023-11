Se desvela el momento más surrealista de Terelu Campos en ‘Sálvese quien pueda’

Únicamente faltan cinco días para que los fans de Sálvame puedan disfrutar del proyecto que Netflix ha preparado junto a los antiguos colaboradores de Jorge Javier Vázquez. Han sido ocho los elegidos: Lydia Lozano, Víctor Sandoval, Belén Esteban, Kiko Matamoros, María Patiño, Kiko Hernández, Chelo García Cortés y Terelu Campos. «Yo en televisión he hecho un poco de todo», explica la hija de María Teresa Campos durante uno de los vídeos de promoción del nuevo programa. Es precisamente Terelu una de las grandes protagonistas de este formato, pero ¿qué ha pasado y por qué todo el mundo está hablando de ella?

Terelu Campos era uno de los rostros más inaccesibles de la década de los 90. La presentadora se codeaba con la alta sociedad, estaba muy bien relacionada y protegía su vida privada al máximo. Sin embargo, el paso del tiempo le hizo cambiar de rumbo y tuvo que adaptarse a las nuevas circunstancias. Terelu dejó de conducir programas para ser colaboradora y comenzó a coquetear con la prensa el corazón. Poco a poco se fue acercando al gran público y llegado el momento protagonizó su propio reality: Las Campos, producido por La Fábrica de la Tele.

Terelu Campos durante las grabaciones de ‘Las Campos’ / GTRES

La hermana de Carmen Borrego ya tiene experiencia, por eso grabar Sálvese quien pueda le ha resultado un poco más sencillo. Netflix mandó a los ocho colaboradores citados en líneas anteriores a Estados Unidos para buscar trabajo. La cancelación de Sálvame les dejó fuera de Telecinco y tenían el reto de seducir a los responsables de algún programa americano. Antes de emprender esta aventura, Terelu Campos vivió un momento surrealista que ha llamado la atención de todos.

Terelu Campos se gasta 26 euros en sobres de Cola Cao

En el reality Las Campos, Terelu explicó que no le gusta beber leche y que solamente la toma con Cola Cao por las mañanas. Para ella es un producto que no puede faltar y al darse cuenta que se le había olvidado protagonizó un momento muy divertido en el aeropuerto. La comunicadora se acercó hasta un bar y compró 10 sobres a cambio de 26 euros, un precio demasiado caro, pero para ella no había otra opción. «He he encontrado sobres de Cola Cao, que se me habían olvidado y voy a pagar 10», explica con entusiasmo.

Terelu Campos en Madrid / Gtres

Óscar Cornejo, uno de los dueños de La Fábrica de la Tele, arado más de explicaciones sobre este asunto en El País. «Como en la cafetería del aeropuerto no le vendían los sobre sueltos, se gastó un dinero para poder pedir todos los vasos de leche que correspondían para llevarse los sobres de Cola Cao. Eso no te lo da un plató ni puede escribirlo un guionista, a nadie se le ocurre». Después ha insistido en que la colaboradora se ha quitado «el corsé» que tenía en los platós para ofrecer una versión más cercana de sí misma.

María Patiño, el otro gran descubrimiento

María Patiño antes de grabar su programa de Netflix / GTRES

Terelu Campos está acostumbrada a compartir tiempo y espacio con María Patiño, de hecho presentaron juntas Sálvame. Pero Óscar Cornejo considera que no es lo mismo que estar dentro de un plató que salir a la vida real. La gallega también ha vivido situaciones rocambolescas que despertarán las carcajadas del gran público. Según ha contado el productor, María perdió las llaves de la habitación de su hotel siete veces el mismo día.

Cornejo recalca que los colaboradores han dado lo mejor de ellos, pues grabaron Sálvese quien pueda en un momento delicado: justo cuando perdieron su trono en Telecinco. «Tenían una mezcla de ánimo, desánimo y alivio y volvieron absolutamente renovados, fue catártico, un punto de inflexión».