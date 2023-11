Duro enfrentamiento entre Belén Esteban y Kiko Matamoros en ‘Sálvese quien pueda’

Belén Esteban siempre dijo que cuando terminase Sálvame iba a dar un giro a su trayectoria profesional. Fuera de la pequeña pantalla tiene un negocio de alimentación llamado Sabores de la Esteban y recientemente ha firmado un contrato para trabajar en la empresa de electricidad Crea Energía, dirigida por el empresario catalán Emili Rousaud. Sin embargo, no ha dado de lado su faceta como personaje público y se ha convertido en una de las protagonistas de Sálvese hay quien pueda, el programa producido por La Fábrica de la Tele que verá la luz el próximo 10 de noviembre.

Belén Esteban durante el evento de Crea Energía / GTRES

Belén Esteban se emocionó cuando Óscar Cornejo y Adrián Madrid, responsables de la productora anterior, pensaron en ella para este proyecto tan ambicioso. El programa está dirigido por David Valldeperas, quien ha convocado a los mejores colaboradores de Sálvame. En total son ocho, pero hay dos que están llamando mucho la atención: la princesa del pueblo y Kiko Matamoros. Ambos se han enzarzado en una acalorada discusión que se ha desencadenado a partir de un comentario de Kiko.

A sus 49 años puede presumir de tener a sus espaldas una carrera televisiva repleta de éxitos. Lo cierto es que ha aprendido de los mejores, de hecho la primera presentadora con la que trabajó fue Ana Rosa Quintana, la reina de las mañanas. Belén tiene experiencia suficiente para solucionar cualquier problema, por eso ha llamado tanto la atención su enfrentamiento con Kiko Matamoros.

Belén Esteban tiene una discusión con Kiko Matamoros

Kiko Matamoros posando / GTRES

Como no podía ser de otra forma, Kiko Matamoros ha ido con la verdad por delante y se ha enfrentado a su compañera. «Me parece muy cínico callarse cosas cuando han sucedido», le ha recriminado delante del resto de colaboradores. «Pero, ¿quién se ha callado?», le ha preguntado Belén bastante molesta. Matamoros le ha respondido con otra pregunta: «¿No te he dicho que hay dos grabaciones?». Sin embargo, Esteban no se ha dado por vencida y ha insistido: «Pero dime de quién, yo quiero nombres».

Netflix no ha contextualizado esta discusión para atrapar a los espectadores y lo cierto es que ha cumplido su objetivo. Tanto es así que hace unos meses decidió dividir el programa en dos partes. Los cuatro primeros capítulos verán la luz en noviembre y el resto al principio de 2024. Mientras tanto, los fans de Sálvame están investigando para saber qué ha pasado exactamente entre Matamoros y Esteban. «No tires la piedra y escondas la mano», le ha aconsejado Víctor Sandoval al exmarido de Makoke.

El guiño de Netflix a María Teresa Campos

Tú y yo, Chelo, y te quiero, vamos a tener una noche… de maratón. Estreno DELUXE #SálveseQuienPueda el viernes 10 a las 21.00h (20h en Canarias). pic.twitter.com/0bVr65W2pK — Netflix España (@NetflixES) November 3, 2023



El 10 de noviembre a las 21:00 horas se estrena Sálvese quien pueda y Netflix cada vez emite más detalles sobre este programa. Todos los tráilers que ha publicado generan una gran expectación, pero hay un detalle que muchos han pasado por alto. El último vídeo promocional está centrado en la discusión de Kiko Matamoros y Belén Esteban, pero el anterior es todavía más importante porque La Fábrica de la Tele le ha hecho un guiño a María Teresa Campos.

Kiko Hernández pronuncia una frase que ha pasado inadvertida: «Arranca, Manolo». Pocos saben que es lo mismo que dijo María Teresa durante el último programa que presentó. El proyecto también estaba producido por la empresa anterior y solamente contó con una emisión porque la audiencia no acompañó a la matriarca de las campos. Este programa se llamaba La Campos Móvil y en marzo de 2021 fue cancelado de forma definitiva.