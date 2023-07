David Valldeperas, a corazón abierto: de sus infernales inicios con Pepe Navarro a lo que opina de Paz Padilla

David Valldeperas ha realizado su catarsis particular este martes en su tierra natal. El director de Sálvame ha concedido una extensa entrevista a sus compañeros de RAC1 para hacer un repaso de su actualidad, evidentemente marcada por la finalización de las emisiones del exitoso programa de La Fábrica de la Tele.

Uno de los primeros grandes proyectos de Valldeperas en televisión fue de la mano del mítico Pepe Navarro. El comunicador trabajó en Ruffus & Navarro Unplugged, un programa de televisión, emitido por La 1 de TVE en 2005-2006, que se emitía los viernes al filo de la media noche. Allí aprendió a base de bien y sin remilgos: «Me vine a Madrid por amor porque un novio que tenía le destinaron a RNE. Al llegar, trabajé con Pepe Navarro y podríamos decir que fue una experiencia chunga», comienza diciendo.

Pepe Navarro paseando / Gtres

«Yo pensé, si todos los trabajos en Madrid son así, quiero volverme pero ya. Fue muy complicado, Navarro estaba anclado, quería replicar en todo lo que hacía cuando el Mississippi, fue difícil y las audiencias nunca fueron buenas», continúa. Entre algunas anécdotas en dicho programa, David Valldeperas ha contado una: «Recuerdo al jefe de guionistas llamando a su psiquiatra desde el teléfono de mi mesa, la gente gritando…».

David Valldeperas opina de la ‘Operación Luna’

El director no ha esquivado ningún asunto, ni tan siquiera los más delicados, como su supuesta implicación en la Operación Luna, es decir, la presunta trama de espionaje ilegal a famosos que afecta a Sálvame: «Es que aquí se ha escrito mucha literatura. En serio, estoy acostumbrado a contar historias para que atrapen al espectador y esto es una de esas porque me han acusado de ser el cabecilla de una red de espionaje… es mucho más sencillo. Nosotros teníamos una serie de colaboradores y en las reuniones se hablaba de los temas que íbamos a tocar y los coordinadores de cada área hablaban con los colaboradores y ellos, como periodistas, se buscaban la vida para aportar información al programa. Yo no he espiado a ninguno», zanja.

David Valldeperas, en un evento / Gtres

En su entrevista radiofónica, David Valldeperas también ha explicado el marcado posicionamiento en favor de Rocío Carrasco que Sálvame mantuvo con firmeza: «La historia de Rocío Carrasco no se había contado nunca. Lo que conseguimos fue convencer a Rocio para que contase su propia vida. yo no sabía nada, yo tengo relación personal con ella desde que la dirigí en Hable con ellas. Su historia nos ha sorprendido a todos. Y se ha visto que detrás no había un vodevil, sino una historia de violencia machista y decidimos apostar por algo que afecta a muchas personas de esta sociedad. No podíamos hacer otra cosa, porque ella aportaba todas las pruebas necesarias para demostrar que era víctima de una violencia de genero», explica.

Sobre el peor personaje con el que le ha tocado lidiar, Valldeperas deja un mensaje para buenos entendedores: «¿Algún colaborador que sea mala persona? Sí, hay gente despreciable. Ha pasado por ahí gente muy despreciable. pero yo soy muy pragmático. Karmele no, ella hizo su función. Jimmy, qué va. No lo diré porque le encantará que lo diga. Es un hombre, pero despreciable eh? Despreciable».

Carlota Corredera y David Valldeperas, durante unas vacaciones juntos en Gran Canaria / Instagram

Por último, da su opinión sobre algunos compañeros de trabajo, reproducimos su contenido íntegro:

Víctor Sandoval: «Explosión»

Chelo: «Mudita (la más entrañable de la historia, sus silencios son maravillosos y le pinchas un poco y salta)»

María Patiño: «Verborrea, pero es una showgirl»

Lydia Lozano: «Absolutamente necesaria para nuestro universo, es uno de los puntales. con ella se trabaja de maravilla, le pidas lo que le pidas. También la he puteado mucho porque a ella le va la marcha. Te cuento una anécdota: Coincidimos con Lydia en una terraza y me acerqué a ella muy maja y fui a saludar a Charly y me dijo ‘ni me toques me das asco’ y Lydia llorando… creo que Charly no me perdonará nunca que salieron unas fotos de ellos de vacaciones y las reprodujimos con un doble con un barrigón… a partir de ese día me hizo la cruz».

Equipo de colaboradores y directores de Sálvame / Gtres

Kiko Hernández: «Ha sido clave para el avance del programa. era el agitador. Le decías cuatro cosas por el pinganillo… y además no filtra, sigue las ordenes a la velocidad de la luz»

Terelu Campos: «El glamour del programa. un personaje que ha sido uno de los grandes del corazón de los 90 y 2000 y se ha adaptado a su nuevo papel»

Kiko Matamoros: «El intelectual. Es como el fuerte de la clase y además tiene una vida apasionante, me encantaría llegar a su edad y tener esa actividad»

Belén Esteban: «Espontaneidad, pero ella funciona sin pinganillo y una generadora de contenido. es muy afable con el público y muy dulce»

Paz Padilla: «No tengo relación con ella desde el día que salió del plató. Teníamos buena relación. Creo que ella había cerrado una etapa y no sabía cómo terminar y vio una oportunidad… ella no se sentía protegida. Y no es cierto pero ella tenía su visión y ese día se fue y no ha vuelto a saber más de nosotros».

Su otra gran reflexión

Hace tan solo unos días, David Valldeperas rompió su silencio con un emotivo post en Instagram en el que daba rienda suelta a sus emociones. Habiendo pasado diez días de la última entrega de Sálvame y ya en frío, el catalán se abría ante sus seguidores con las siguientes palabras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Valldeperas (@davidvallde)

«La primera vez que pisé el plató de Sálvame lo hice con chanclas. Presagio de que aquel espacio sería mi casa durante mucho tiempo. Y así fue. En ese lugar, mi barba se volvió blanca. Mi cuerpo viró a la madurez. Mis emociones vieron la luz», destacaba, haciendo hincapié en los años que había dedicado su trayectoria al contenido de Sálvame. Continuaba señalando que, pese a todo, toca comenzar una nueva etapa en la que espera volver a vivir algo igual o más «extraordinario»: «Completada la metamorfosis, toca mudanza. He vuelto a rescatar las mismas chanclas para asegurarme que el nuevo espacio sea tan extraordinario como el que abandono», zanjó. ¿Dará el salto también a Atresmedia como otros compañeros de profesión?