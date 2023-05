Rocío Carrasco: ¿Culpable del fin de ‘Sálvame’?

Si hay una noticia que ha marcado definitivamente el comienzo del mes de mayo, ha sido sin duda la de la cancelación de Sálvame. Aunque no será hasta el próximo 16 de junio cuando tenga lugar este punto final después de 14 años de emisión ininterrumpida, ya son muchas las personas que se han pronunciado al respecto en redes sociales, contando la cúpula de Telecinco tanto con partidarios como con detractores a consecuencia de este drástico movimiento.

Es por ello que son muchas las personas que se han percatado de que quizá una parte de la decadencia del programa de las tardes de Telecinco ha venido dada a raíz del estreno del que ha sido uno de sus programas más exitosos. Este no es otro que la docuserie de Rocío Carrasco, en la cual la hija de «la más grande» reaparecía tras haber permanecido dos décadas en un segundo plano dispuesta a hablar sobre los supuestos malos tratos que había sufrido en el pasado de la mano de Antonio David Flores. Unas vivencias que hicieron incluso que las llamadas al 016 aumentaran exponencialmente, probablemente creyendo la cadena de Fuencarral que el hecho de incorporar a la madre de Rocío Flores entre sus filas de colaboradores tan solo haría crecer una audiencia que iba viento en popa.

Lo que tal vez no llegaron a imaginar por aquel entonces es que los seguidores del ex Guardia Civil no verían con muy buenos ojos que le echaran de su puesto de trabajo para incorporar a la que fuera su esposa, sobre todo teniendo en cuenta que no había una sentencia firme en su contra. Es por ello que se generó una batalla mediática en la que Sálvame estaba en medio y que, casi dos años más tarde, supondría el fin del espacio televisivo de manera definitiva.

A todo ello se ha sumado la gran cantidad de ocasiones en las que Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera y el resto de colaboradores no han tenido reparo en expresar su opinión frente a las cámaras, la cual a veces ha caído como un jarro de agua fría en los espectadores al considerarla un tanto tajante mientras un maestro de ceremonias debe mantenerse en la más absoluta imparcialidad dentro de la medida de lo posible. Algo que tampoco terminaba de convencer a una audiencia cada vez más exquisita en contenidos.

Por otro lado, podría decirse que la estocada definitiva venía dada de la mano de Sonsoles Ónega. La periodista se despedía de Telecinco para dar pistoletazo de salida a una nueva etapa profesional en Antena 3 con Y ahora Sonsoles, programa que se situaba como la gran competencia de Sálvame en la cadena de El Pardo. Desde ese momento, todo indicaba que poco a poco la hija de Fernando Ónega había conseguido colarse en los corazones de los espectadores, que fueron dejando de hacer de Sálvame su apuesta segura para las tardes hasta que finalmente ha llegado su fin.