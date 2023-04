Marta Riesco se sincera tras su ruptura con Antonio David Flores

La historia de amor entre Marta Riesco y Antonio David Flores forma ya parte del pasado. Aproximadamente un año después de gritarle a los cuatro vientos que estaban juntos en el marco de una situación que generó una gran vorágine de reacciones, la periodista y el ex guardia civil ya han comenzado sus vidas por separado.

Era la propia comunicadora quien daba a conocer la noticia el pasado 20 de abril a través de su perfil de Instagram. «Quiero comunicaros que mi relación con Antonio David Flores ha terminado esta noche», fueron las palabras de Marta ante este suceso que ha acaparado gran parte de la atención en el papel cuché. Sin embargo, hizo alusión a Rocío Flores como una de las posibles causantes de su ruptura. «Rocío Flores, espero que estés feliz. Ya has conseguido lo que querías», explicaba Marta Riesco.

«Que estoy jodida, por supuesto que estoy jodida. Estoy de hecho muy jodida, que siento que desde hace un tiempo todo me pasa a mi. Que recibo mensajes, que no voy a recuperar mi carrera, que he perdido mi carrera, que he perdido mi profesión, que he perdido todo…», ha indicado en su perfil de Instagram mientras se grababa con el móvil.

«Estaré atravesando, probablemente uno de los peores momentos de mi vida, pero también soy muy afortunada por muchísimas cosas. La primera por levantarme por las mañanas y tener salud y tener a mi familia con salud, tengo una familia que es increíble y unos amigos y unas amigas espectaculares y, pese a toda esa nube negativa que hay sobre mi sobre que no voy a volver a trabajar de periodista… que me dicen que me he cargado todo… Yo solo os dicho que voy a luchar hasta que no me quede aliento para recuperar mi vida y para recuperar lo que más amo que es mi profesión», ha añadido, afectada, pero al mismo tiempo con gran positivismo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Riesco (@marta.riesco)

Marta ha proseguido, sincerándose una vez en esta plataforma en la que tan cómoda se siente. «Llevo una semana un tanto complicada. Obviamente no ha sido una semana fácil para mí. He necesitado unos días para recomponerme de todo lo que me ha ocurrido y obviamente no puedo tener la mejor de mis caras», ha explicado.

La reacción de Antonio David Flores

Hace unos días, en su directo de Youtube, el ex colaborador de televisión se sinceró sobre cómo estaba afrontando esta nueva etapa de su vida tras la ruptura con Marta Riesco. «Llevo una semana un tanto complicada. Obviamente no ha sido una semana fácil para mí. He necesitado unos días para recomponerme de todo lo que me ha ocurrido y obviamente no puedo tener la mejor de mis caras», dijo. Quien no se ha pronunciado, pese a que la periodista la ha señalado ha sido Rocío Flores, discreta en un segundo plano.