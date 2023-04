Marta Riesco y su felicitación de cumpleaños más inesperada

Marta Riesco está viviendo un momento que nunca se imaginó. Después de que Mediaset le haya dado la espalda tras su polémica discusión en directo con Cristina Porta, la reportera ha recibido un revés sentimental inesperado. Su historia de amor con Antonio David Flores ha llegado a su fin y, cuando menos lo esperaba, se ha visto sola ante el vendaval.

«Quiero comunicaros que mi relación con Antonio David ha terminado esta noche. Rocío Flores, espero que estés feliz. Ya has conseguido lo que querías», compartía la periodista para anunciar su ruptura. Hoy, justo cuando el ex guardia civil sopla las velas por una nueva vuelta al sol, Marta Riesco ha reaparecido en las redes sociales para compartir una felicitación, pero no a él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANTONIO DAVID FLORES (@antoniodavidflores)

«Feliz cumpleaños, hermanito mío. Te quiero. Gracias por estar siempre a mi lado. Hoy lo damos todo», ha escrito junto a un stories de un vídeo bailando con una de las personas más importantes de su vida. Se trata de Jorge Riesco, su máximo apoyo desde que salió a la luz su romance con el ex colaborador de Telecinco. La periodista es una persona muy familiar y su hermano, junto a sus padres, son imprescindibles en su vida. Un cumpleaños feliz cargado de amor en el que no ha sonado el nombre de su ex pareja. Marta Riesco se ha limitado a poner cosas bonitas en sus redes sociales, dejando a un lado las diferencias que pudiera tener con el padre de Rocío Flores y sin rastro de su felicitación de cumpleaños.

Un cumpleaños diferente

Por su parte, Antonio David ha reaparecido en la red para mandar un mensaje a sus seguidores con motivo de esta celebración. «Gracias a todos por vuestras felicitaciones en el día de mi cumpleaños», ha escrito, junto a los hashtags #mareazul24A y #yomerebelo24A. Además, ha anunciado que este miércoles, 26 de abril, hará un directo en su canal de Youtube a las 22:00 horas, donde se espera que se pronuncie acerca de su ruptura con Marta Riesco de la que no ha dicho nada hasta la fecha.

El año pasado, la periodista aprovechó esta fecha marcada en rojo en su calendario para compartir la primera fotografía oficial de su relación. Una instantánea con la que quiso dejar claro que su relación iba viento en popa, le pesase a quien le pesase: «Que todos tus (nuestros) deseos se cumplan. Feliz cumpleaños al hombre más guapo del mundo…INDESTRUCTIBLE».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Riesco (@marta.riesco)

Hoy, un año después, ni rastro de ese amor. Es más, Antonio David ha decidido desactivar los comentarios en la última publicación juntos de su Instagram, una fotografía de hace dos semanas en la que dejaba constancia de lo enamorado que estaba: «Cuando amas, conviertes todo en caramelo. Feliz cumpleaños!! Te quiero para siempre».

Antonio David, además de recibir el silencio de su ex novia y los mensajes de su club de fans, también ha recibido una felicitación muy especial: la de Rocío Flores. La influencer ha rescatado un recuerdo del concierto de Fondo Flamenco para desearle lo mejor a su padre en este día tan especial. Y, como era de esperar, ni rastro de la polémica que la envuelve.