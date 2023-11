Bigote Arrocet ha vuelto a conceder una entrevista tras la muerte de la que fuera su novia, María Teresa Campos, y en esta ocasión se ha mostrado más rotundo que nunca. Edmundo no ha dudado en hablar sobre cómo conectó con la periodista desde el principio, de cómo fue su relación con las hijas de esta y de cómo se desencadenó el fin de su historia de amor. En este punto, el cómico rompió a llorar destacando que el comunicado que envió la presentadora para anunciar la ruptura entre ambos dinamitó «cualquier posibilidad» de reconciliación entre la pareja. Además, aseguró haberle prestado dinero tanto a ella como a su hija Terelu.

«Cuando uno se muere, toca rendirle cuentas al jefe y hay que tener la conciencia tranquila. Yo la tengo, gracias a Dios», comenzaba destacando Bigote Arrocet en Viajando con Chester, intentando aclarar que él no era para nada el malo de la película, tal y como le querían hacer parecer. Y para ello, dedicó gran parte de la entrevista con Risto Mejide a hablar sobre su relación sentimental con ‘Teresita’, como él la llamaba.

Bigote Arrocet y María Teresa Campos / Gtres

«Lo nuestro no fue un aquí te pillo, aquí te mato. A ciertas edades, no estás para hacer el indio. Yo la conocí en su magnitud. Y nos gustamos. Tenía tanta vida», destacó sobre sus inicios. Por ello, el humorista pronto se mudó a la casa de María Teresa Campos en Madrid, pero las voces externas no tardaron en llegar. «El problema es que, de repente, empiezo a escuchar a personas hablar sobre nosotros como si estuvieran en nuestra cama», dijo, negando que se estuviera refiriendo a las hijas de la periodista pero sin aclarar sobre quién hablaba. Lo que sí quiso dejar claro fue el tema de la polémica ruptura.

«Nunca la dejé por WhatsApp. El día de mi cumpleaños me tenía que ir con Teresa a Málaga. Esa noche hubo una discusión sobre celos. Empezó a ser celosa porque antes no era así. Terelu me dijo que había unas fotografías mías con otra mujer. Yo le dije a ella y a Teresita que era mentira. Que si existían, que me las enseñara», señaló Bigote, pero la pelea fue tan fuerte que María Teresa no solo no viajó con él sino que este desencuentro terminó dinamitando la relación. Era la tercera vez que discutían, según él, desde que habían comenzado su relación.

Bigote Arrocet junto a María Teresa Campos / Gtres

«No estoy para discutir por mentiras así que esa noche le dije: ‘Ha sido muy lindo estar contigo, pero me voy. Y que sepas que me voy queriéndote’. El resto de lo que pasó es un misterio. A la semana siguiente me encuentro que ha publicado un comunicado en el que finiquita la relación. Yo no lo hice, lo hizo ella. Y la publicó frente a toda España. La carta terminó cualquier posibilidad de reconciliarnos», recordó entre lágrimas.

Bigote Arrocet le dejó dinero a Terelu

En cuanto a si hubo planes de boda entre ambos, el argentino indicó que María Teresa se lo propuso directamente: «Una vez ella me dice: ‘He pensado que estoy pagando desde los 17 años para tener una jubilación que sería de unos 5.000 euros al mes’». Sin embargo, él rechazó su proposición. «No quiero, Teresita. Con todo lo que hablan de mí, de que estoy contigo por dinero…Si le hubiera dicho que sí, ahora tendría su jubilación», sentenció.

De hecho, no fueron sus últimas palabras sobre el tema económico. En contra de lo que se ha publicado sobre él, aseguró que no solo no le había «sacado» dinero a la periodista sino que se lo había prestado. Y no solo a ella: «Yo le he dejado dinero a Terelu y Terelu me lo ha devuelto. También le he conseguido trabajo al marido de Carmen y a su hija. Eso no lo dicen». Y ante un vídeo con las críticas de estas hacia él, el cómico terminó estallando y diciendo que ellas no sabían cómo era la relación que mantenía con su madre porque, mientras estuvo con ella, «Terelu fue siete veces en seis años a la casa». «Y Carmencita, menos», zanjó.