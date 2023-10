Edmundo Arrocet ha vuelto a copar todos los titulares de la crónica social de nuestro país, este miércoles, después de conceder una entrevista en exclusiva a una conocida revista, en la que ha estallado contra las hijas de la fallecida María Teresa Campos, Terelu Campos y Carmen Borrego; y hablado nuevamente de la relación sentimental que mantuvo con la veterana presentadora durante seis años. Cabe recordar en este sentido, que Edmundo y la periodista vivieron una intensa historia de amor desde 2014 y hasta finales de 2019.

El cómico ha desvelado que durante el tiempo que estuvo con María Teresa Campos, la amo «mucho, mucho». Asimismo, ha afirmado, sin tapujos, que no solo fue su cuidador nocturno, si no que «me ocupé de arreglar y solucionar los múltiples problemas que surgían». «Terelu solo fue diez u once veces a casa de su madre, y Carmen ni eso. Los únicos que iban mucho y les tengo un inmenso cariño es Alejandrita, que pasaba horas con la abuela. Y José María, que vivió un tiempo en casa. Jamás fui desleal a Teresita. Ni tuve necesidad ni intención», ha señalado.

Edmundo Arrocet en un evento / Gtres

En la entrevista, Edmundo también ha puesto sobre la mesa los planes de boda que la ex pareja barajó en varias ocasiones, más por deseo de la periodista que por suyo propio. Pero ¿Por qué? Según detalla el natural de Buenos Aires, María Teresa quería casarse, entre otras cosas, por dejar una pensión al humorista en caso de fallecimiento. «Estaba pensando, somos mayores y si yo me muero, se pierde la pensión. Si nos casamos, la pensión se queda para tí», reconoce Bigote. Unas palabras en consonancia a unas declaraciones de él mismo a la revista ¡Hola!, apenas unos meses antes de su ruptura con la que fuera la matriarca del Clan Campos. «Estamos bien así, pero si Teresita quieres que nos casemos, será lo que ella diga. No creo que nadie tenga que meterse en algo así . Igual que los padres no prohibimos que los hijos se casen, estos tampoco pueden hacerlo con nosotros», expresó entonces.

Sea como fuere, lo cierto es que la publicación, y esto último en concreto, ha despertado ampollas entre los miembros de la familia de María Teresa. Especialmente, entre sus hijas y nietos. Prueba de ello son las declaraciones que horas después de ver la luz dicha entrevista, Alejandra Rubio, la hija de Terelu, ha dedicado al humorista en Así es la vida, el programa de Telecinco a los mandos de Sandra Barneda, donde la joven acude prácticamente a diario en calidad de colaboradora. «Es obvio que lo que dice Edmundo no es verdad. ¿Quién se lo cree? Aparte que no es así. ¿Casarse? Seguramente porque mi abuela estaba enamoradísima de Bigote. Pero creo que esta relación le ha hecho mucho mal», ha dicho la televisiva.

Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’ / Gtres

«Creo que no es el momento, no digo que no hable, ha formado parte de la vida de mi abuela, pero no es el momento de hacerlo. No está mi abuela para defenderse, pero voy a defenderla yo. Qué pena que su última relación haya sido así, porque no lo merecería. Hay gente para todo. Qué pena que todo haya acabado así y justo después de su muerte, porque no lo merecía», ha añadido.