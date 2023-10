La vida de lujo que Edmundo Arrocet llevó gracias a la generosidad de María Teresa Campos

María Teresa Campos presumía de ser una de las presentadoras mejores pagadas de la televisión y lo cierto es que durante mucho tiempo fue así. El problema es que tomó una serie de decisiones equivocadas, saltó de una cadena a otra y terminó pagando las consecuencias. Los últimos años de su vida profesional estuvieron marcados por la polémica. La productora La Fábrica de la Tele le dio una nueva oportunidad para presentar un programa que prometía ser un éxito: La Campos Móvil. Lamentablemente no fue así y después de este suceso la madre de Terelu Campos desapareció de Mediaset, a pesar de que su contrato con el grupo seguía vigente.

María Teresa Campos reconoció en su momento que no tenía habilidad para hacer negocios y esa es la razón por la que invirtió gran parte de su patrimonio en una mansión situada en Las Rozas (Madrid). Concretamente estaba ubicada en la urbanización Molino de la Hoz y solamente en decorarla se gastó varios millones de euros. Dentro de la vivienda había antigüedades de un precio incalculable que reflejaban el alto poder adquisitivo de la comunicadora. Según salió publicado en su momento, solamente mantener la piscina climatizada que tenía dentro de la vivienda costaba 8.000 euros mensuales. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con Edmundo Arrocet?

Edmundo Arrocet y María Teresa Campos en Madrid / Gtres

El humorista fue el último amor de María Teresa y ahora ha reaparecido para arremeter duramente contra sus hijas. Ha asegurado que Terelu Campos y Carmen Borrego no se ocupaban de su madre tanto como parece, de hecho insiste en que Terelu solamente fue «unas diez veces» a la mansión Campos. También ha aprovechado para asegurar que en su momento le prestó dinero a la presentadora y promete que cuando viajaban él era el que corría con todos los gastos. Alejandra Rubio ha salido en defensa de su abuela y ha aportado datos muy relevantes.

La vida de Edmundo Arrocet en la mansión de María Teresa Campos

Edmundo Arrocet con una maleta / Gtres

Alejandra Rubio ha explicado que en la vivienda de su abuela había todo tipo de comodidades e insiste en que Edmundo tuvo oportunidad de disfrutar de una vida repleta de lujos. El humorista se ha quejado y ha asegurado que se ocupaba de todas las necesidades de la comunicadora, pero Alejandra le ha llevado la contraria. Insiste en que María Teresa tenía contratado un servicio muy variado: empleadas domesticas, cocineras, un jardinero, un chófer e incluso un portero.

La hija de Terelu Campos sí ha reconocido algo en Así es la vida, uno de los programas en los que colabora. «Mi abuela tenía un portero. No sé si cuando llega Edmundo, el portero no estaba, pero es que si ella vivía con su pareja y se podían ahorrar el dinero de esa persona, tampoco me parece nada del otro mundo».

Edmundo disfrutaba del chófer de María Teresa

María Teresa Campos por las calles de Madrid / Gtres

En el programa citado en líneas anteriores, Carmen Borrego ha asegurado que no entrará en detalles porque pertenecen a la intimidad de María Teresa, pero sí ha dejado claro que Edmundo Arrocet no está siendo sincero. «Yo no voy a contestar nada que no pudiera contestar mi madre en vida. Este señor no es mi pareja, fue la pareja de mi madre. Yo no soy quien para hablar en boca de mi madre», ha declarado visiblemente molesta.

El humorista ha remitido duramente contra Carmen Borrego. Es curioso que solamente haya salvado a Gustavo Guillermo, actual concursante de Gran Hermano VIP, pero hay una explicación. Gustavo era el chófer de María Teresa y en su momento disfrutaba de buena relación con Edmundo porque también hacía servicios para él.

Gustavo Guillermo en ‘GH VIP’ / Telecinco

Es decir, el artista aprovechaba todos los lujos que había en la mansión de Campos. Eso sin contar con las comidas que hacían fuera y los viajes que realizaba junto a la presentadora. Esta última reconoció que tenía una costumbre a la hora de visitar algunos países: siempre viajaba en clase alta.