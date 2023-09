Alejandra Rubio ha reaparecido este jueves en televisión. Dos días después de la muerte de su abuela, María Teresa Campos, a los 82 años de edad, a consecuencia de una insuficiencia respiratoria por la que llevaba varios días ingresada en el hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid; la nieta de la veterana presentadora se ha sentado en el plató de Así es la vida, en Telecinco.

Si bien es cierto que se trata de un formato para el que Alejandra es colaboradora asidua, en el día de hoy, la joven ha contado con su espacio para hablar acerca de cómo se encuentra tras la triste pérdida. Ataviada con un total look negro, de riguroso luto, y sin poder contener las lágrimas, Alejandra ha confesado estar «bien», a su manera. «Encantada de tenerte aquí, aunque todavía estés en una nube. A veces como decía otro grande como era Freddie Mercury, the show must go on (el show debe continuar). Y hay que atravesar el dolor. ¿Cómo estás?», le ha preguntado Sandra Barneda, conductora del programa. «Bien, ya sabes. Quería estar aquí hoy con vosotros y bueno agradeceros también las palabras que habéis dicho», ha comenzado diciendo Alejandra.

Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’ / Telecinco

«Prefiero volver cuanto antes, y gestionarlo de la mejor manera que pueda. Prefiero que la vida siga. Los que me conocéis un poco sabéis que yo prefiero volver cuanto antes. Me lo preguntó nuestra directora y le dije que el jueves estaba con vosotros y, bueno, mejor, estoy acompañada por todos vosotros. Lo peor de todo va a ser cuando nos demos cuenta, cuando nos falte. Ahora mismo estamos en una nube. Como estábamos tan pendientes de mi abuela…. cuando empiecen a ver su vacío es cuando va a ser», ha añadido.

Una decisión, respetada al cien por cien por su madre, Terelu Campos, quien, lo estaría pasando «bastante mal», en propias palabras de Alejandra. «Ella me insistió también que viniera para no darle más vueltas a la cabeza. Creo que me viene bien. Terelu y Carmen lo están pasando bastante mal. Además, han tenido unos días en los que yo he estado muy detrás de mi madre diciéndole que coma, que se siente un poco porque han estado sin dormir (…) Han sido días complicados. A ver si llega un momento en el que puedan descansar un poco las dos», ha explicado.

Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’ / Telecinco

Para Alejandra Rubio, su abuela ha sido mucho más que eso, precisamente. Motivo por el cuál, preguntada expresamente por ello, ha reconocido que no puede quedarse con un solo aprendizaje de la comunicadora. «He compartido muchísimas cosas con ella. El tema de la moda (…) Le preguntaba que qué me ponía (…) Siempre ha estado muy pendiente. Muy abuela. Todos coinciden en que tenían mucho carácter, pero es que es la realidad», ha dicho.

En su intervención, Alejandra Rubio ha querido dedicar también unas emotivas palabras a los familiares y amigos más allegados de María Jiménez, quien fallecía en la madrugada de este jueves, a los 73 años de edad, en Triana. Cabe recordar en este sentido, que la bailaora y cantadora española, mantenía una relación de amistad muy especial con María Teresa Campos. Ambas compartieron cientos de minutos en televisión.