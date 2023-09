El corazón de María Jiménez ha dicho basta. La artista ha fallecido a los 73 años, tal y como ha anunciado su hijo en un comunicado: «Con profunda tristeza y dolor en nuestros corazones, despedimos hoy a María Jimenez, mujer amada y respetada por su compromiso inquebrantable con su familia, amigos, y admiradores. Un espíritu indomable, una personalidad arrolladora, una mujer fuerte y valiente que luchó contra todas las adversidades más allá de lo imaginable».

Su hijo Alejandro, que tuvo junto a Pepe Sancho, ha sido la persona que más cerca ha estado de María Jiménez durante su enfermedad y es, como no podía ser de otra manera, uno de los mayores afectados por esta irreparable pérdida.

Maria Jiménez, en una imagen de archivo / Gtres

Hace años que la salud de María se vio puesta en jaque debido a una obstrucción intestinal que se complicó y por la que se llegó a temer lo peor. pero superado este bache y cuatro años después, el comunicado remitido por Alejandro Sancho a Europa Press ha sido algo inesperado para muchos. Con el fallecimiento de María Jiménez se va uno de los grandes nombres de la canción popular española, que pese a no caer en tópicos en este género, consiguió aunar una personalidad arrolladora con una estética totalmente transgresora para la España post franquista. Sus letras revolucionarias y liberales serán eternamente recordadas.

Una vez se auto definió de manera brillante en ‘Mi Casa es la Tuya’: «No tengo filtros ninguno, digo lo que pienso y hago lo que siento, y al que no le guste que mire para otro lado. Me da igual me he levantado muchas veces como el Ave Fénix. No he tenido problemas, he tenido soluciones. Porque en la vida tiene solución todo, menos la muerte».

Y tanto que ha resurgido de sus cenizas. No hay que olvidar que en 2013 se le detectó un cáncer de mama. Fue operada y tras cumplir un tratamiento de quimioterapia con radioterapia, en 2016 anunció que estaba completamente curada. Tan solo tres años después le vinieron estos problemas intestinales que han terminado con su vida.

El drama ha sido el eterno compañero de viaje de María Jiménez. En 1985, su primera hija, Rocío, murió con tan solo 16 años de manera trágica en un accidente de tráfico. Otro punto negro en su vida fue la relación conyugal con Pepe Sancho. Estuvo junto al actor durante dos temporadas diferentes, pero según declaró la propia artista «era un cachondo en la calle pero en casa se transformaba».

Pese a no lograr sacudirse nunca la tragedia, la hispalense protagonizó anécdotas inolvidables, como la que tuvo junto al rey Juan Carlos I, todo un fan de la cantante: «Me cogió del brazo y me dio un paseo por el Palacio Real, por los jardines del Moro. ¡Qué corte, yo no sabía dónde meterme! Qué mal lo pasé, qué vergüenza. Yo soy muy vergonzosa para eso. Me dijo que era un gran admirador mío. El príncipe de Baviera me pedía discos para él».

En definitiva, toca despedir a una mujer de fortísimo carácter, muy carismática y que nunca tuvo miedo a decir lo que pensaba. España llora la pérdida de María Jiménez a los73 años de edad. Descanse en paz.