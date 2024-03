José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, se separa tras dos años de matrimonio

José María Almoguera (34) y Paola Olmedo (37) han puesto fin a su matrimonio tras dos años casados. El hijo de Carmen Borrego (57) y su todavía mujer han decidido seguir caminos por separado después de no poder superar los problemas que arrastraban desde hacía algún tiempo. El nieto de María Teresa Campos sostiene que no han intervenido terceras personas en esta determinación que marcará a partir de ahora las pautas de su futuro.

José María Almouera y Paola Olmedo. / Gtres

La ex pareja ha optado por poner distancia hasta el punto de cesar la convivencia en el domicilio conyugal que compartían. Ha sido el primo de Alejandra Rubio el que ha abandonado la vivienda familiar hace, aproximadamente, 20 días. De esta manera, ya ha comenzado la mudanza definitiva para comenzar una nueva etapa de su vida personal.

José María Almouera y Paola Olmedo en una imagen de archivo. / Gtres

José María Almoguera, que siempre se ha mantenido al margen del foco mediático a pesar de trabajar en los medios -tras las cámaras-, contrajo matrimonio con Paola Olmedo el 14 de mayo de 2022. Una celebración que tuvo lugar en El Jardín de Tegueste, finca de Torrejón de Velasco (Madrid). Dos semanas después de celebrar su primer aniversario como casados, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, quien fue bautizado el pasado mes de noviembre, dos meses después de la muerte de María Teresa Campos.

José María Almoguera confirma la separación

Ha sido el propio protagonista de esta historia el que ha confirmado la noticia a Semana, aunque no ha querido revelar más detalles de lo que les ha motivado a llegar a este punto de no retorno, al menos, por ahora. Por otro lado, cabe reseñar que, su madre y su todavía mujer no mantenían una buena relación. De hecho, antes de poner rumbo a Honduras, Carmen fue a despedirse de su hijo y su nieto. Se desplazó hasta su domicilio, el cual había abandonado antes su nuera, que evitó cruzarse con ella, indicó Diez Minutos.

Un distanciamiento que comenzó en 2022, cuando en Sálvame hablaron de unos audios de Paola criticando a su suegra y al clan Campos. Desde entonces, la tensión entre Borrego y Paola fue in crescendo hasta tal punto de que no tenían relación alguna.

Terelu Campos se pronuncia sobre la separación de su sobrino

La primera persona que ha reaccionado a la separación de José María Almoguera ha sido Terelu Campos. La presentadora intervino mediante una videollamada en Supervivientes: Tierra de nadie, espacio presentado por Carlos Sobera.

Terelu Campos en el programa ‘D corazón’./ RTVE

«Forma parte de lo que es la vida, de lo que son las relaciones. Lo importante es que todos estén bien. Yo aquí priorizo a mi sobrino, es lo único que voy a decir, y a su mujer», ha indicado. Su participación en el programa la ha realizado desde Málaga, donde se encuentra pasando la Semana Santa, por primera vez sin su hermana, ya que se encuentra a kilómetros de distancia mientras concursa en Supervivientes 2024. Por ahora, la organización no ha revelado a Carmen lo sucedido, siguiendo así las normas del formato de mantener aislados a los participantes.