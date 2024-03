Día importante para los amantes de los realities. Este jueves, 7 de marzo, llegaba el final de una cuenta atrás muy esperada. Supervivientes ha arrancado su nueva edición con Jorge Javier Vázquez, de 53 años, como hilo conductor del formato más extremo de la televisión. Una esperada reaparición después de llevar meses alejado de la pequeña pantalla tras la cancelación de Sálvame, en junio, y de Cuentos chinos, en septiembre. Como es habitual en la primera gala, el salto en helicóptero se ha convertido con el paso de los años en una tradición que mantiene al telespectador pegado a la pantalla para ver cómo es cada uno de los saltos de los participantes. Momento en el que comienzan de manera oficial su paso por el concurso de Telecinco. Uno de los más esperados este 2024 ha sido el de Carmen Borrego, un fichaje estrella que promete (y mucho) dar que hablar.

La reacción de Terelu al salto de su hermana

Como era de esperar, todas las miradas estaban puestas en su hermana, Terelu Campos, que ha vivido con gran emoción esta primera toma de contacto de Carmen con Honduras. A través de las redes sociales, la madre de Alejandra Rubio ha compartido con sus seguidores cómo ha vivido el momento de ver a Borrego en la televisión.

Sentada en un sofá, algo inquieta, Terelu no dejaba de animar con ímpetu a la concursante que ha realizado un salto decidido después de dudar en hacerlo o no. «No puedo estar más contenta y más orgullosa, porque yo más que nadie sé, el gran esfuerzo que has hecho, tu gran superación», ha dicho en un primer momento Terelu Campos en el post, que no ha parado de recibir un sinfín de comentarios apoyando a la familia. «Por muchas más semanas superándote», ha añadido, con orgullo la presentadora.

Eso no ha sido todo, porque, después, ha utilizado sus stories para animar a un amigo muy cercano para ella. Estamos hablando de Kike Calleja, también concursante de esta nueva entrega. Terelu ha publicado un fragmento de la prueba de barro y no ha parado de sonreír de felicidad al ver a esta persona que tanto quiere disfrutar de esta apasionante experiencia.

Un año complicado

Terelu Campos y Carmen Borrego han vivido unos meses muy complicados tras el fallecimiento de su madre, María Teresa Campos, que moría el pasado septiembre, a los 82 años de edad. «Queremos dar las gracias por el cariño y respeto hacia la gran periodista y comunicadora que ha sido mi madre», dijo Terelu a los medios de comunicación tras la pérdida de la veterana presentadora. «Vosotros (prensa) habéis perdido a una de las más grandes profesionales de nuestro país, pero nosotras hemos perdido a nuestra madre. Ha sido un camino muy largo, de casi un año, en el que hemos intentado llevarlo con el mayor respeto hacia ella, sabiendo que lo que le ocurría era de interés público, pero que merecía mantener intocable su intimidad e imagen», añadió.