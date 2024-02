Lydia Lozano destapa la cara B de Genoveva Casanova tras su llamativo acuerdo con ‘El Desafío’

Lydia Lozano, periodista y especialista en realities, se ha enterado por la prensa de la participación de Genoveva Casanova en El Desafío, el famoso concurso de Antena 3 presentado por Roberto Leal. Será la primera vez que la mexicana aparezca en los medios desde que vieron la luz sus fotografías con Federico de Dinamarca. Ha guardado silencio desde entonces, refugiándose en San Sebastián y Madrid, en las casas de Cayetano Martínez de Irujo. El aristócrata a puesto toda su infraestructura a su disposición para alejarla de los paparazzi, pero ahora es ella la que ha decidido volver a la pequeña pantalla.

Lydia Lozano considera que ha estado tan escondida para aumentar su valor. Prueba de ello es el acuerdo al que ha llegado con El Desafío. Se ha convertido en el fichaje estrella de la temporada y compartirá concurso con Victoria Federica. Las dos han sido confirmadas por el programa y por Pablo Motos. El presentador está detrás de este exitoso proyecto y ha reconocido que ambas serán concursantes.

Lydia Lozano en la presentación de ‘Baila como puedas’ / GTRES

Mientras tanto, Lydia ha cargado contra Genoveva destapando su cara B. Considera que la socialité ha trazado una estrategia para convertirse en el personaje del momento y poder cerrar un acuerdo suculento con algún medio, en este caso con El Desafío.

Lydia Lozano desenmascara la estrategia de Genoveva Casanova

Genoveva Casanova en Madrid / GTRES

Lydia ha descubierto, gracias a las cámaras de GTRES, que Genoveva Casanova es el fichaje bomba de El Desafío y no se ha molestado en disimular su sorpresa. “¿Genoveva va a El Desafío? ¡Qué poca vergüenza! Escondida, fatal de su enfermedad, que los periodistas somos lo peor… Tendrá que hacer una rueda de prensa porque yo en este programa tuve que hacer una rueda de prensa. No puedes llegar y decir: no, con la prensa no. Es increíble y luego los chungos somos los periodistas porque hablamos de Genoveva, pero ¿Genoveva quién es?”

La colaboradora ahora está participando en Baila como puedas, concurso presentado por Anne Igartiburu en TVE. E insiste en que ella tuvo que dar una serie de entrevistas antes del estreno, por eso no entiende a Genoveva, quien supuestamente estaba intentando ser discreta.

No obstante, reconoce que el casting de El Desafío es muy potente, pues también cuenta con la presencia de Victoria Federica. “Enhorabuena por contratar a alguien de sangre real como Victoria Federica. Me parece un puntazo”, ha declarado.

Lydia Lozano desvela la verdad sobre Genoveva y Cayetano

Lydia lleva muchos años dedicándose a la crónica social y asegura que conoce situaciones que desmienten el testimonio de Genoveva Casanova. La mexicana quiere dar a entender que su relación con Cayetano Martínez de Irujo es estupenda, pero Lozano lo pone en duda.

“Cayetano se hizo una presentación de su libro y ahí había muchas movidas cuando iba Genoveva”, ha declarado la antigua colaboradora de Sálvame. Insiste en que Casanova no se lleva tan bien con la novia de Cayetano como parece.

Lydia Lozano opina de Carmen Borrego

Carmen Borrego, nueva concursante de ‘Supervivientes 2024’/ Mediaset

Dejando a un lado la participación de Genoveva Casanova en El Desafío, Lydia se ha pronunciado sobre otro tema interesante: la presencia de Carmen Borrego en Supervivientes.

“Creo que Carmen lo puede dar todo, quiero que saque su vena divertida y la más chunga. Quiero verla cabreada porque le quitan un pez, quiero verla cabreada porque no le gusta el barro en la cara. Me muero por verlo”, ha declarado, mostrando su apoyo a la hermana de Terelu Campos.