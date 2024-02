Victoria Federica, de 23 años, ha dado un paso más en su trayectoria pública y hará, muy pronto, su debut televisivo (y por todo lo alto). La hija de la infanta Elena ha dado un giro de 180 grados a su vida. Si bien antes optaba por el eterno blindaje que siempre la ha caracterizado, en 2021 tomó la decisión de abrir su perfil de Instagram a todos los usuarios de la Red. Fue entonces, cuando comenzó a publicar pequeñas píldoras de su día a día, lo que supuso un antes y un después en su imagen pública, ya que pudo mostrar su faceta más cercana. Durante todo este tiempo, en el que ya ha logrado convertirse en una de las influencers del momento, ha ido barajando la posibilidad de formar parte de la televisión. Y así ha sido.

Victoria Federica en la gala inaugural de la Feria de San Isidro 2024 / Gtres

Victoria Federica ficha por ‘El Desafío’

Después de varios rumores, el pasado miércoles, 28 de febrero, llegó la confirmación. Vic, como se hace llamar en el universo 2.0, formará parte del grupo de concursante de El Desafío, espacio de Antena 3 donde deberá demostrar sus habilidades en los distintos retos semanales. En un principio, su entorno la desaconsejó que participara en un formato en la pequeña pantalla, pero, ahora, se ha podido saber que ha recibido el visto bueno de su entorno.

Victoria Federica junto a su hermano Froilán/ Gtres

«Va a participar y está muy ilusionada. La semana que viene comienzan las grabaciones y se está preparando en todos los sentidos. Para ella va a ser una oportunidad de poder demostrar que no es una chica conflictiva, ni tiene mal carácter», asegura el entorno familiar a Vanitatis.

Esta no es la primera vez que Victoria Federica recibe una oferta de este tipo, pero había dado un no por respuesta porque no se veía cómoda en espacios donde tuviera que hablar de su familia. Cabe destacar que, tampoco fue fácil la negociación de esta apuesta televisiva, ya que su confirmación ha requerido una serie de condiciones que tenían que ver con el hecho de pertenecer a la familia de Su Majestad el Rey.

Una de ellas era precisamente mantenerse al margen de las cuestiones que afecten a los miembros Borbón, aunque sean de actualidad. Además, otra petición tiene relación con el vestuario, y es que no lucirá estilismos que no vayan acorde a sus gustos. «No se ve con transparencias ni ropa ajustada para hacer las pruebas», aseguran desde su entorno.

La infanta Elena con Victoria Federica y Froilán / Gtres

Antes de aceptar este trabajo, su presencia en la también conocida como caja mágica fue consensuada con la familia directa. «Sabe que no está por méritos propios, sino por llevar el apellido que lleva. Por lo tanto, tendrá que demostrar su valía como el resto de los concursantes y saber compartir con ellos el trabajo», explica al citado medio una de las personas que forman parte del entorno de la infanta Elena.

Por otro lado, ni a la infanta ni a Jaime de Mrichalar les disgusta este reto profesional de su hija, quien se tendrá que someter a un horario largo de grabaciones, un entrenamiento físico para las pruebas y tendrá que aceptar el saber perder cuando no supere alguna fase. Por su parte, don Juan Carlos y doña Sofía, también estaban al tanto de la propuesta y tampoco están en desacuerdo. De hecho, la reina emérita y la infanta Sofía son seguidoras del programa.