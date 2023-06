Las palabras de Carmen Borrego que confirman la ‘calma’ con su hijo y su nuera

Fue el pasado 5 de junio cuando Carmen Borrego (56) se convertía en abuela. Su hijo, José María Almoguera, y su nuera, Paola Olmedo, daban la bienvenida a su primer hijo en común -el tercero de la esteticista, que ya tiene dos de una relación anterior-, desde el Hospital de la Paz, en Madrid. Una feliz noticia no exenta, pero, de polémica, pues cabe recordar que la colaboradora de Sálvame, lleva meses inmersa en un conflicto familiar que le ha distanciado de su retoño y de Paola. Concretamente, desde que el pasado mes de octubre el programa que conduce Jorge Javier Vázquez (52) emitiera unos audios en los que tanto Paola como su madre, hablaban de las Campos calificándolas como «altivas».

«Yo no soy fan», decía una de una ellas; «yo tampoco», replicaba la otra: «Yo me imagino que, si ya ganas dinero te acostumbras, te echan mierda y cobran de eso, cuanto más mie*** echen del otro y la consigan, pues ellos más posición», añadía.

Tal es la tensión desde entonces, que Carmen Borrego se enteró del ingreso de Paola en el hospital para convertirse en mamá, al tiempo que lo hacían el resto de los mortales. Aunque eso sí, la televisiva ya conocería a su nieto, de nombre Marc. Así lo aseguró ella misma hace escasas horas desde el plató de Viernes Deluxe. «Quiero que todo el mundo sepa que conozco a mi nieto», anunció emocionada. «Ha habido prensa y no quiero que el miércoles salga en portada y que alguien piense que yo he podido dar la exclusiva. Ni lo vendo ni lo venderé. Estoy emocionada. Estoy encantada con mi hijo y con mi nuera. Siempre he tenido la esperanza y así ha sido. He pasado los tres peores días de mi vida. No me quiero emocionar pero ha valido la pena. Yo soy muy feliz, quiero que ellos sean felices. Es un bebé precioso», añadía.

Tras sus palabras, el programa mostró las que eran las primeras imágenes en movimiento de José María y Paola, disfrutando de un paseo con el recién nacido. «Tengo que decir que me emociono al ver las imágenes y sobre todo me emociono como madre y como abuela. No quiero ser vanidosa, pero creo que he sido una buena madre, no me gusta que nadie juzgue a ninguna madre. Hay gente que me juzga sin conocerme, sin saber lo que yo he sido como madre, eso es una cosa que me duele enormemente», aseguró Carmen.

María Teresa Campos no conoce a su biznieto

Durante su intervención en el programa insignia de Telecinco, Carmen Borrego revelaba que su madre, María Teresa Campos, todavía no conoce a Marc. Sin embargo, se espera que lo haga «próximamente». «Ya hemos contado por activa y por pasiva la situación de mi madre. Cuando le conté que había sido bisabuela me puso una cara que merecía la pena. Estamos en un momento en el que le damos amor porque es lo que ella nos ha dado siempre», explicó. Asimismo, la colaboradora también aseguro que pronto su hermana, Terelu Campos (57), y su sobrina, Alejandra Rubio (23), también conocerán al pequeño.