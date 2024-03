Poco o nada es lo que se sabe de Paola Olmedo, ya ex pareja de José María Almoguera. La que fuera nuera de Carmen Borrego siempre ha relegado a un segundo plano todo lo relacionado con su esfera personal pese a que su nombre ha sido uno de los más sonados en el papel cuché por el nexo de unión que tenía con el padre de su hijo Marc. Sin embargo, ahora se desliga del clan Campos al darse a conocer que su matrimonio con José María ha llegado a su fin.

José María Almoguera y Paola Olmedo. / Gtres

El nieto de María Teresa Campos, fallecida el pasado 5 de septiembre en el hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, y Paola se han separado después de no poder superar los problemas que venían arrastrando desde hace tiempo. De esta manera, ambos han tomado caminos separados y ya no viven juntos. Ha sido él, el que ha abandonado el domicilio familiar. Aunque no se conoce el verdadero motivo de su ruptura, el hijo de Carmen asegura que no han intervenido en esta importante decisión terceras personas, asegura a Semana.

Su relación con José María Almoguera

Nada hacía presagiar este desenlace, ya que el pasado mes de junio José María y Paola dieron la bienvenida a su primer hijo en común, Marc, que ya tiene 9 meses de vida, a quien bautizaron en noviembre. De origen paraguayo, llevaba solamente un año saliendo con José María cuando decidieron pasar por el altar.

José María Almouera y Paola Olmedo en una imagen de archivo. / Gtres

Nacimiento que se produjo dos semanas después de su primer aniversario de boda. Fue el 14 de mayo de 2022, cuando se dieron el ‘sí, quiero’ en El Jardín de Tegueste, finca de Torrejón de Velasco (Madrid).

Madre de familia numerosa

Para el vástago de la colaboradora de Viva la vida, el nacimiento de este niño supuso su primera paternidad. No así para la nuera de Carmen Borrego, que tiene dos hijos fruto de una relación anterior. A sus 37 años, Paola ya es madre de familia numerosa, ya que tiene dos hijos de una relación anterior.

Su trabajo

Pese a estar casada con José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, detalles sobre su vida no se conocen en profundidad. Sin embargo, sí que se conoce que se dedica al mundo de la belleza, en el que cuenta con un negocio de esteticista.

Una polémica con Carmen Borrego

Por otro lado, su nombre destaca en la crónica social de nuestro país por la polémica en la que se vio en vuelta hace años con su suegra, Carmen Borrego. Motivo por el que la tensión siempre ha estado presente entre ellas.

Carmen Borrego, nueva concursante de ‘Supervivientes 2024’/ Mediaset

En 2022, Sálvame, el extinto espacio presentado por Jorge Javier Vázquez, destapó unos audios en los que Paola no hablaba muy bien de la familia Campos. Olmedo indicó que las Campos eran «muy altivas» o «se echan mierda pero cobran de eso». Además, criticó el físico de Carmen al decir que tenía «papada» a pesar de la operación que se había hecho para reducirla, y que se le «nota mucho y es horroroso».

En un primer momento Borrego no le dio importancia a lo que su nuera dijo, pero tras ver que la actitud de ella con los reporteros del programa no era demasiado buena, la colaborador estalló y dejó clara su opinión, recriminando a Paola y a su hijo que se estaban equivocando.