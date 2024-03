Terelu Campos desvela la dura frase que le dijo María Teresa Campos antes de morir

La pérdida de María Teresa Campos, fechada el 5 de septiembre de 2023, ha marcado a sus hijas. Terelu Campos ha desvelado qué le dijo su madre diez días antes de este triste desenlace. Se ha sentado a hablar con Bertín Osborne, uno de sus grandes amigos. Le ha dado una entrevista muy sincera y ha desvelado datos que hasta la fecha eran un secreto.

Terelu Campos ha explicado que su madre no era consciente de lo que estaba pasando, pero tenía momentos de lucidez y en uno de ellos pronunció una frase que no ha conseguido olvidar: “No puedo más”. La presentadora se marchó en la más estricta discreción porque ni Terelu ni Carmen Borrego quería que nadie se quedase con un mal recuerdo de la matriarca de las Campos.

Entrevista de Terelu Campos / Canal Sur

“A ella el cerebro la devoró por dentro y la consumió por fuera. No se alimentaba. Cuando la gente decía si podía venir a verla, no es que lo censuráramos. Hemos hecho un acto de generosidad con personas la que querían mucho, para que no la vieran así y se quedasen con una imagen de ella que no le representaba en nada”, ha declarado Terelu Campos mientras su hermana concursa en Supervivientes.

Terelu Campos da nuevos datos sobre la pérdida de su madre

Terelu Campos cree que la vida de su madre no ha sido tan fácil como todo el mundo piensa. Sí, triunfó en televisión, pero su trayectoria personal ha sido bastante compleja. «Ella ya estaba muy mal. Fíjate que ella pasó un cáncer hace muchos años, le dio un ictus, luego tuvo otra intervención, pero la peor enfermedad es la de la mente, sin lugar a dudas”, ha desvelado en El Show de Bertín, un programa de Canal Sur.

Terelu Campos con María Teresa Campos / GTRES

Teniendo en cuenta todo lo que había superado, a Terelu se hundió cuando escuchó a María Teresa Campos decir que no podía más. Lo dijo poco antes de fallecer y la familia todavía tiene en cuenta estas palabras. “A mí, como diez días antes, sentada en su casa, me miró y me dijo: ‘No puedo más’. Aquella frase la tengo todavía metida aquí dentro”.

Campos ha desvelado que la veterana presentadora “se levantaba sufriendo y se acostaba sufriendo”. A pesar de “tener momentos de consciencia”, el futuro era muy gris porque se trata de una enfermedad bastante compleja. “Es una enfermedad en la que es muy difícil ayudar. Los médicos te dicen: ‘Esto nunca va a mejor, siempre va a peor’. Las enfermedades neurológicas son complejas. Deberíamos concienciarnos mucho más, que nos prepararan para ello, Bertín”.

Jorge Javier Vázquez quiso despedirse de María Teresa Campos

María Teresa Campos posando con Jorge Javier Vázquez / GTRES

Jorge Javier Vázquez y María Teresa tuvieron diversas diferencia en televisión, pero cuando se apagaban las cámaras eran grandes amigos. Por eso el catalán intentó despedirse de su compañera, pero Terelu le hizo saber que lo mejor para todos eran dejar las cosas como estaban.

“Se lo decía mucho a Jorge. Si ella disfrutara porque tú estás… Pero es que te vas a comer el mal rato. Ella no solo no va a disfrutar, sino que igual te mira y te dice: ‘¿Quién eres?’. En ese sentido, yo creo que hubo un momento que ella sabía que se iba, a pesar del terror que le tenía a la muerte”.

La situación era tan límite que Terelu hizo un esfuerzo durante la última Semana Santa. “He ido pasando el luto en el último año. Cuando fui el año pasado, solo pude estar dos días, el domingo y el lunes. Le pedí al Cautivo y a mi Virgen de la Salud que se llevara a mi madre”.