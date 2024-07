El anónimato de José Carlos Bernal ya no lo es. Normalmente reservado y alejado de los asuntos de la familia de su esposa, el marido de Carmen Borrego ha decidido romper su propia norma y ha superado el ‘temor’ a aparecer en televisión. Prueba de ello es la entrevista que en los últimos días se ha anunciado que va a conceder al programa ¡De Viernes!, en Telecinco. Una que si bien va disfrazada de aniversario de bodas, lo cierto es que llegaría en un momento de máxima tensión para el Clan Campos después de que Alejandra Rubio anunciara que está esperando su primer hijo fruto de su actual relación sentimental con Carlo Costanzia; y de que se conozca, además, la nula relación de Carmen con su hijo, José María Almoguera.

Fue hace escasos dos días cuando Telecinco anunció la entrevista conjunta de Carmen Borrego y José Carlos para el espacio que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona, a propósito de su décimo aniversario como marido y mujer con un vídeo promocional en el que él se confiesa profundamente enamorado de su mujer, y muestra su indignación por ver que cualquier cosa que hace Carmen Borrego es criticada con dureza. «Cuando me dio el primer beso, dije ‘por fin’. No soy capaz de entender, por qué todo se tiene que criticar», se oye decir a Bernal. Unas palabras, sea como fuere, que han hecho a la crónica social de nuestro país ponerse manos a la obra a repasar la historia de amor de la pareja, y a preguntarse o apostar por cuánto va a hablar José Carlos de algo que no concierna a Cupido, da igual si es del estado de su sobrina o del resto de polémicas que, en los últimos meses, han salpicado directa o indirectamente a su mujer y al resto de miembros de la familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por De viernes (@deviernestv)

De igual modo, que José Carlos vaya a romper con la barrera de la primera línea mediática, ha puesto sobre la mesa su vida personal y privada, y faceta profesional. Una que en LOOK analizamos al detalle, a continuación.

Marido, padre de dos hijas y empresario de éxito

Natural de Zamora, José Carlos Bernal es Consultor en la gestión e Intermediación de Activos, si bien a lo largo de su dilatada trayectoria profesional, ha ocupado varios puestos. Entre ellos, el de Director de Operaciones y restauración en entidades como Grupo Husa, Grupo Cantoblanco o Mediterránea de Catering, entre otras; o el de Director ejecutivo en un despacho jurídico-económico especializado en administración concursal y asesoramiento integral a la empresa en situación de riesgo.

En este último, con sede en Madrid, José Carlos trabajó durante más de cinco años gracias a la recomendación expresa de Edmundo Arrocet, ex pareja sentimental de la difunta María Teresa Campos. Algo que dio mucho que hablar, pues el adiós profesional de Bernal en esta empresa vio la luz justo cuando se conoció que la veterana presentadora y el chileno habían roto. El despacho en cuestión lo fundó Pedro Martín Molina quien, además de ser administrador concursal del desaparecido Banco Madrid, es íntimo amigo de Edmundo.

Carmen Borrego y José Carlos, en Marbella. (Foto: Gtres)

En lo personal, José Carlos es padre de dos hijas fruto de una relación anterior a su matrimonio con Carmen Borrego: Arantxa y Mayte, quien fue la encargada de presentar a su padre a la ex colaboradora de Sálvame después de coincidir con ella como colaboradora de un programa de la televisión de Castilla-La Mancha. José Carlos y Carmen Borrego se conocieron en el año 2012, siendo dos años más tarde, el 26 de julio de 2014, cuando la pareja celebró su boda ante la atenta mirada de 150 invitados entre los que se encontraban rostros conocidos del mundo de la comunicación.

Carmen y José Carlos se casaron en el Club de Campo Villa de Madrid. La colaboradora de televisión, que entonces ya era madre de sus dos hijos, Carmen Rosa y José María, fruto de su relación con Francisco Almoguera; arribó en coche al lugar de la ceremonia, vestida de blanco, como es costumbre. Para su gran día, la hermana de Terelu Campos eligió un vestido de Hannibal Laguna, de manga larga con bordados, con el que se veía muy cómoda y favorecida.

Carmen Borrego, en el día de su boda con José Carlos Bernal. (Foto: Gtres)

La relación de José Carlos con María Teresa y Terelu Campos

Otra cuestión de interés en la vida de José Carlos Bernal reside en la relación que mantuvo con María Teresa Campos, y en su actual con la hermana de su esposa, Terelu Campos. Con su suegra, Bernal siempre tuvo una relación muy cercana y prueba de ello son las palabras que María Teresa le dedicó, públicamente, en varias ocasiones. Antes de morir, la periodista llegó a decir que José Carlos era «lo mejor que le había pasado a su familia. José Carlos me ha ayudado mucho, es una persona maravillosa. Él me dijo que era una de las personas que más quería y yo a él… Es un hombre educado, cariñoso, que te da tranquilidad».

Terelu Campos y José Carlos Bernal, en Madrid. (Foto: Gtres)

Por lo que respecta a Terelu, ésta ha tenido de igual forma palabras muy bonitas para su cuñado, aunque bien es cierto que ambos han protagonizado algún que otro enfrentamiento a ojos de los medios de comunicación. En 2021, por ejemplo, Bernal frenó en seco a Terelu Campos, que había amenazado a su hermana con desvelarle un lado oculto de su marido. Posteriormente, éste inquirió a Terelu sobre esas palabras hirientes a Carmen Borrego con un «bueno, se puedes saber qué sabes tú de mi mujer que yo no sepa».