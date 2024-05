Carmen Borrego estalla en directo por las risas de sus compañeros ante una foto de Edmundo Arrocet

La enemistad que mantiene Carmen Borrego con Edmundo Arrocet ha quedado patente tras lo último que ha sucedido en Telecinco. El humorista es el último novio que tuvo María Teresa Campos y esta relación no terminó bien. Todavía hay muchos flecos sueltos, pero Carmen está luchando para proteger la memoria de su madre y no tolera ciertos comentarios. Esa es la razón por la que ha dado un golpe en la mesa, mostrando su malestar con sus compañeros de Así es la vida.

El equipo del programa que presenta Sandra Barneda y César Muñoz ha conseguido unas imágenes de Edmundo Arrocet con Gemma Serrano, una mujer que afirma haber mantenido una estrecha relación con el cómico mientras este estaba con María Teresa. La hermana de Terelu Campos, en un intento por frenar el escándalo, ha dado un paso al frente ha dejado clara su postura.

Carmen Borrego, en ‘Así es la vida’. (Foto: Telecinco)

No entiende que los colaboradores de Así es la vida se hayan reído de las imágenes de Edmundo y Gemma, pues salpican a María Teresa. «¡Basta ya! No quiero ver las fotos ni voy a participar de algo que una persona no puede defenderse», dijo muy enfadada. Estas pruebas demostrarían la traición a la veterana comunicadora, pero Carmen no quieren que vean la luz por respeto.

Carmen Borrego, contra sus compañeros de ‘Así es la vida’

Carmen no entiende que ciertas personas presuman de querer mucho a María Teresa Campos y después no contribuyan a apagar determinados fuegos. Edmundo Arrocet lleva un tiempo paseándose por los platós de Telecinco y también ha colaborado con algunas revistas. El problema es que sus ataques cada vez son más contundentes y Borrego no sabe cómo frenarle.

Carmen Borrego, en Madrid. (Foto: Gtres)

La tertuliana les ha reprochado a sus compañeros de Así es la vida la falta de empatía que estaban teniendo con las fotos que vinculan a Edmundo con Gemma Serrano. «Es algo que pertenece a la intimidad y dignidad de una mujer y yo no quiero participar de esto», ha señalado. Y después, más dolida todavía, ha añadido: «A vosotros os hace mucha gracia, a mí ninguna. Hoy en día es que me da exactamente igual, y creo que es innecesario a una persona que ya no está dejarla de una cosa o de otra».

Carmen quiere que el público entienda su postura. Para ella, el material que está circulando de Edmundo Arrocet es ofensivo porque probaría su presunto engaño a María Teresa Campos. «De la que se está hablando es de mi madre. Me siento mal porque todo el mundo se ríe. No os toca y a mí me toca, y mucho. Me duele, y me duele todo».

Carmen Borrego lanza una petición

A pesar de que intenta participar en todos los debates, Carmen ha fijado sus normas y no está dispuesta a participar en ningún juego que tenga que ver con su progenitora. Por eso ha solicitado respeto y les ha pedido a sus compañeros que sean más comprensivos con ella.

Edmundo Arrocet, en un evento (Foto: Gtres)

«Me gustaría, compañeros, que no es solo mi madre, sino que es compañera de todos, y como compañera se merece un respeto, y ese es el único respeto que os pido a todos», ha comentado en el plató de Así es la vida.

César Muñoz se ha acercado a ella para intentar consolarla y la tertuliana ha insistido en su postura, recordando los últimos espectáculos que se han generado en Telecinco no le resultan agradables. «Son muchas tardes complicadas, y hay que entender también que es mi trabajo, pero se hablan de cosas que son mi vida, mi familia y mis sentimientos».