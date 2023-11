Carmen Borrego ‘fulmina’ la entrevista con «medias verdades» de Risto a Edmundo Arrocet

Edmundo Arrocet fue anoche el protagonista de la nueva temporada de Viajando con Chester, el programa de entrevistas que se lleva a cabo sobre el clásico sofá que varía su tapizado en función de los gustos del personaje invitado; a los mandos de Risto Mejide, en Cuatro. El humorista se pronunció, como era de esperar, sobre su controvertida ruptura, por WhatsApp, con María Teresa Campos. Asimismo, desveló el motivo por el que no asistió al funeral de la veterana presentadora, que falleció, cabe recordar, el pasado día 5 de septiembre a los 82 años de edad.

Sus palabras, sean cuales fueren, han desatado un sinfín de reacciones entre los familiares y amigos más allegados de María Teresa y, concretamente, de sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego. Ésta última, sin ir más lejos, ha acudido hace escasas horas al plató de Vamos a ver, en calidad de colaboradora, y; clara y contundente, ha respondido a la ex pareja de su madre.

Carmen Borrego en ‘Vamos a ver’ / Telecinco

Sobre el día en que Edmundo se despidió de María Teresa Campos ha detallado que «hubo una discusión, no una ruptura». «Él se marcha, tenía pensado ir a Málaga a una cosa de moda…La discusión era porque mi madre le iba a acompañar, discuten y dice ella que no va, él se marcha y mi madre no da por finalizada la relación en ese momento, entonces es cuando se envía el WhatsApp», ha señalado. Además, Carmen ha dicho sobre su discurso, que éste se puede probar por medio de las propias conversaciones de la periodista con el cómico. «La que tiene las pruebas irrefutables de que este señor dejó a mi madre por WhatsApp se llama Terelu Campos», ha sentenciado.

«La que recibe a su madre cuando ella vuelve de ir a buscar a este señor a la estación tras recibir el WhatsApp, soy yo… Soy yo en mi casa y yo lo veo todo, ¡Todo! No me gusta contestar a este señor porque él cuenta medias verdades, se calla una parte. Ves cosas que tú has vivido, cosas que has sufrido al lado de tu madre… y luego las lágrimas, no te creas a un hombre que llore tanto. A mí no me conmueve porque lo he visto en otras ocasiones y encima no le veo lágrimas», ha añadido la televisiva.

Carmen Borrego en calidad de colaboradora en ‘Vamos a ver’ / Telecinco

El motivo por el que Edmundo no acudió al funeral de María Teresa Campos

Durante su entrevista, Risto Mejide preguntó a Edmundo sobre los motivos que le impidieron ir al funeral de María Teresa Campos. Según él mismo, el argentino-chileno se encontraba de viaje. «Yo no estaba acá, yo estaba en Perú y me tenía que ir a Chile por unos documentos que tenía que solucionar. Se retrasó el vuelo, pero si no hubiese sido así, yo me hubiese venido antes para acá…», dijo. Sin embargo, la duda le asaltaba en seguida: «Aunque no sé si habría ido al funeral, porque seguro que se habrían hecho comentarios: si vas, porque vas, si no vas, porque no vas. Palos por todos lados», añadió. Algo que la propia Carmen Borrego también ha querido matizar: «En el funeral, y hablo por mí, no hubiera sido bien recibido».