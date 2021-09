Edmundo Arrocet zanja con artillería pesada su ruptura con María Teresa Campos: “Nunca me ha gustado la agresividad”

Que Edmundo Arrocet está de vuelta ya los sabíamos, sin embargo su regreso más sonado a la actividad de la crónica social se ha producido tras su salida del reality Secret Story, donde se mostraba comedido acerca de las mentiras y verdades sobre su mediática ruptura con Teresa Campos. Una vez fuera y superados los cara a cara con Terelu Campos y con Alejandra Rubio, Bigote ha tomado la decisión de poner sobre la mesa de una vez por todas, su verdad acerca de su separación con Teresa Campos y lo ha hecho en la revista Lecturas, cabecera que firma la exclusiva. Unas palabras que, como no podía ser de otro modo, han corrido como la pólvora en los principales medios de comunicación del corazón ya que, el ex de La Campos, se ha mostrado más sincero y directo que nunca, alejado de una vez de la diplomacia a la que nos tenía acostumbrados.

El principal motivo que ha movido a Edmundo a hablar han sido las “infames mentiras” que según afirma se han vertido contra él. Unas supuestas falsedades a las que ha decidido poner fin dando detalles de su relación con Teresa que cambian mucho la visión que hasta ahora hemos tenido de la que fuera la reina de las mañanas televisivas durante décadas: “He estado callado durante dos años y medio, se han dicho barbaridades de mi”.

En su versión de los hechos planta cara a los rumores de agresividad por parte de Edmundo a Teresa, que la propia periodista dejó caer, devolviendo la acusación hacia su expareja: “Ella hizo unos gestos que no me gustaron y que ya había hecho en otra ocasión en la que yo me había ido. Si aceptas una tercera vez, hay una cuarta. Me da no se qué decirlo (se golpea la cara)”. Unos graves sucesos que confesó haber participado a sus hijas: “Creo que Carmen no ha visto el Whatssapp que le mandé a su hermana en el que le explicaba por qué me iba”. En el relato de Edmundo, se deja claro que la verdadera agresividad en la pareja no venía de su parte, lanzando así el dardo definitivo contra María Teresa “Nunca me ha gustado la agresividad”. Tras esta rotunda afirmación, Arrocet confirmaba que todos eran conocedores de este aspecto de María Teresa, incluso Gustavo, su hombre de confianza: “Me dijo que cuando se enfadaba era así”, igualando su episodio a uno de los días en los que Ana Rosa la ganó en audiencia.

Tras dar su versión del día en el que abandonó la casa, Bigote ha aclarado algunas cuestiones de las que se ha hablado largo y tendido durante estos años, sin réplica por su parte. Tras confirmar que estuvo viviendo unos días en casa de su hija, aclaró que nunca volvió con Teresa por pena sino porque le daba pena terminar con aquella relación. De igual modo, el cómico desmintió haber dejado plantada a Teresa en el AVE cuando trató de ir a buscarlo ya que, según su versión pidió a Gustavo mediante un correo que le dijera que no fuera a buscarle, pero nadie lo hizo.

Otro punto en el que Edmundo ha querido ser muy taxativo ha sido en lo relativo a una supuesta infidelidad con Gema Serrano: “Si hubiera sido infiel por supuesto que lo habría contado” y aclaró que Gema siempre estuvo en la casa con el beneplácito de la dueña con el fin de gestionar la venta de su casa.

En lo que el cómico no ha tenido miramientos ha sido en relación a la supuesta deuda que Teresa aún mantiene con él. Edmundo aumentaba con su testimonio la cantidad de 30.000 euros de la que se ha llegado a hablar hasta el momento confirmando que se trata de casi 50.000 euros que en su día prestó a su pareja. Tampoco ha tenido cortapisas al hablar de la actitud de Terelu y Carmen hacia su persona e incluso hacia su madre a la que, como reitera, casi nunca visitaban.