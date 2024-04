La estocada final de Edmundo Arrocet a Las Campos en ‘¡De Viernes!’

Edmundo Arrocet está a punto de convertirse, este viernes, en el invitado estrella de ¡De Viernes!, el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco que, producido por Producciones Mandarina, está dedicado a la crónica social de nuestro país con entrevistas exclusivas y tertulias. El cómico acude al plató del formato para hablar sobre el conflicto que mantiene con Carmen Borrego tras la exclusiva que protagonizó hace escasos días, y en la que manifestó su opinión sobre la polémica abierta entre la ex colaboradora de Sálvame y su hijo, José María Almoguera, por las duras declaraciones que el joven dedicó a su madre mientras ésta se encontraba en Supervivientes.

En la publicación, Edmundo volvió a apuntar a las Campos con duras acusaciones que, en su opinión, constatan que la mala relación entre Carmen y José María viene de un largo tiempo atrás. «Teresita no quería echarle, pero Carmen le calentó tanto la cabeza que al final le echaron con su novia. Decían que la novia tenía malos hábitos. Se encerraba, no salía casi nunca de la casa», dijo. Asimismo, Arrocet también incidió en que el paso de Carmen Borrego por Supervivientes 2024, no ha sido bueno. «Carmen como superviviente no vale un duro. No hizo ni una prueba. Iba a meter follón, no es tonta», fueron sus palabras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revista Diez Minutos (@revistadiezminutos)

Sea como fuere, lo cierto es que, con todo, Edmundo Arrocet no parece termer ni a Carmen Borrego ni a su hermana, Terelu Campos. Y tampoco a Alejandra Rubio, la hija de ésta última y nieta, por ende, de María Teresa Campos. Y eso que las tres han repetido públicamente una y otra vez, en los últimos días, que tomarán medidas legales contra cualquier persona que difame a su madre, fallecida en septiembre de 2023 a los 82 años de edad, a consecuencia de una insuficiencia respiratoria aguda -sumada a un grave deterioro cognitivo-. «Sé todo de ellas, sus pifias…No he contado ni el 10 por ciento. Están viviendo de eso hace mucho tiempo, con mentiras, con falsedades, y nunca han dicho la verdad y han exagerado…Y mal agradecidas. Teresita, mándame un rayo si estoy mintiendo», dice Edmundo en el avance de su entrevista en ¡De Viernes!.

Bigote Arrocet plantó a ‘¡De Viernes!’

El anuncio de la presencia de Bigote Arrocet en el plató de ¡De Viernes! ha llamado especialmente la atención de los espectadores tendiendo en cuenta que hace algo más de un mes, el humorista fue anunciado precisamente como invitado del programa de Telecinco y, tras firmar el precontrato, finalmente, dio plantón al equipo capitaneado por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Edmundo Arrocet, en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Entonces, Edmundo iba a acudir al formato para hablar, además de sobre cómo vivió seis años con María Teresa y fue testigo de muchas situaciones que hasta ahora no habrían trascendido; actualizar en qué punto se encuentra su carrera profesional y su situación sentimental. El humorista, cabe recordar, copó varios titulares de la crónica social hace varias semanas tras ser fotografiado junto a una mujer, cuya identidad ha acabado trascendiendo. Se trata de Marta, tiene 28 años y, según TardeAR, Edmundo y ella se conocieron hace un año en Londres. En la instantánea, la pareja se muestra en actitud muy cómplice y cariñosa dando un romántico paseo. Marta habría trabajado de modelo, aunque en la actualidad cuenta con un puesto dentro del secto de las energéticas.