¡De Viernes!, el programa de entretenimiento de Telecinco presentado por Santi Acosta y Bea Archidona, recibe, esta noche a las 22.00 horas, a las hermanas Terelu Campos y Carmen Borrego, que se sientan juntas en un plató de televisión, para hablar del enfrentamiento de la segunda de ella con su hijo, José María Almoguera. Es la primera entrevista de Carmen desde su salida Supervivientes, después de tener que abandonar el concurso por consejo médico debido a su alto nivel de ansiedad.

En el espacio de Mediaset, las hijas de María Teresa Campos, hablarán alto y claro de la complicada situación familiar que atraviesan con José María. Será una noche cargada de emoción para las hermanas donde, de nuevo, Carmen dará su visión personal sobre la entrevista que el trabajador de la productora Cuarzo diese junto a su expareja, Paola Olmedo, anunciando su separación y dejando en muy mal lugar a su Borrego. Además, el programa hará un recorrido por las vivencias de la pequeña del clan como concursante del reality de supervivencia más famoso de la televisión.

Los frentes abiertos de las hermanas Campos: la ‘guerra’ entre Carmen Borrego y su hijo

Carmen es colaboradora del programa Así es la vida, y ahí ha dado sus primeras impresiones sobre el tema en cuestión. Ha aclarado que, al margen de la guerra mediática que tiene abierta con su hijo, su participación en el magacín de la noche de los viernes ya estaba pactada . “Quiero que todo el mundo sepa que estaba firmado antes de que ocurriera nada. Las especulaciones no puedo con ellas, no tengo nada más que decir”, decía contundente. Y dejó clara sus intenciones: “Seguiré protegiendo a mi hijo hasta que me muera”.

Carmen Borrego durante una salida en Madrid / Gtres

Entre otras cosas, Borrego tendrá que hacer frente a la acusación de su hijo, quien señala a su madre de ser la culpable de la ruptura con su mujer, con la que se casó hace menos de dos años y tuvo a su primer hijo, Marc, hace menos de uno. «Mi conciencia la tengo absolutamente tranquila. Seguiré estando aquí si me necesita, pero todo en la vida tiene un límite. No sé si mi límite ha llegado hoy. No sé si dormirá tranquilo, pero yo sí. Tengo a mi familia. A todos mis amigos. Llevo matándome como madre muchos años. Aguantando muchas cosas que a lo mejor no debería aguantar. Pero los hijos son muy injustos y los que vienen con los hijos son muy injustos», fueron las palabras de Carmen nada más enterarse en directo las declaraciones de José María.

José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego. / Gtres

Eso sí, también ha lanzado una indirecta a su exnuera, y la culpa directamente del distanciamiento con su hijo: «En la vida de mi hijo hay bastantes cosas orquestadas. Él sabía lo que hacía sin lugar a dudas. No tengo ni capacidad para llorar. Seguramente lloraré, pero en este momento no tengo capacidad para que se me salte ni una lágrima. Ahora mismo no tengo ni ganas de hablar con él. Él como madre no me puede echar en cara nada». En relación con su primer nieto, aseguró: «Yo tengo un nieto y siempre me tendrá si me necesita». Esta noche Carmen dará un paso más y aclara en qué punto se encuentra la batalla familiar.