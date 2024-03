Alejandra Rubio, de 23 años, se ha pronunciado tajante. La hija de Terelu Campos, que siempre hace gala de su sinceridad, no ha dudado en hacer unas declaraciones tras la entrevista de su madre, publicada este miércoles, 13 de marzo. No es de extrañar que si a la joven hay algo que no le parece bien, aunque eso suponga hablar de su entorno familiar, hable al respecto. Así ha ocurrido esta misma tarde. Y es que, su progenitora ha mencionado a su abuela, María Teresa Campos en su último blog, revelando que ha estado ingresada en la misma habitación en la que murió la veterana comunicadora, el pasado 5 de septiembre, a los 82 años de edad.

Alejandra Rubio en el programa ‘Así es la vida’/ Mediaset.

Alejandra Rubio se pronuncia tras la entrevista de Terelu Campos

Terelu ingresó el pasado sábado, 9 de marzo, en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid a consecuencia de una insuficiencia respiratoria que, tras una serie de pruebas los doctores dictaminaron que la televisiva padecía una neumonía, motivo por el que ha estado ingresada cuatro días. Tras acaparar varios titulares por este revés de salud del que, afortunadamente, ya se recupera en la tranquilidad de su hogar, la presentadora vuelve a estar en el ojo del huracán por sus últimas declaraciones, ya que ha confesado que ha permanecido durante su estancia en el centro sanitario en la misma habitación en la que murió su madre.

Una confesión que ha provocado cierto rechazo a su hija, que se ha pronunciado sobre ello. «A mí me ha sorprendido mucho con este titular. Sé que a ella también porque no ha sido una entrevista que haya dado a la revista. Yo, qué quieres que te diga… Me parece un titular horrible. A mí no me gusta. Pero no le echo la culpa a ella», ha indicado en un primer momento en Así es la vida.

Terelu Campos recibe el alta / Gtres.

Lejos de quedarse ahí, Alejandra ha proseguido dando su opinión. «Ella ha contado eso en su blog como muchas otras cosas», ha dicho. Sin embargo, sí que ha dejado claro que ella hubiera actuado de otra manera. «Yo ya sabéis cómo soy, cómo pienso. Yo intento llevar mi vida más privada, no dar muchas explicaciones porque no creo que las tenga que dar. Ella puede contar lo que le dé la gana porque para eso es su vida. No sé si se ha arrepentido porque es muy de compartir lo que siente, no es la primera vez que lo hace», ha añadido al mismo tiempo que ha hecho hincapié en que «ella no ha cobrado por una exclusiva». Y, es que, la colaboradora piensa que «no hay necesidad de poner ese titular tan feo».

Alejandra Rubio en el funeral de su abuela / Gtres.

Las controvertidas palabras de Terelu Campos

Terelu Campos ha explicado en su escrito de Lecturas que cuando entró al hospital no pudo evitar recordar a su madre. «Reconozco que cuando entré por las puertas me puse a llorar y el celador no entendía qué me pasaba y yo le expliqué que la última vez que estuve aquí fue viendo morir a mi madre, en la habitación 6903», ha expresado. Tal y como ella misma ha dado a conocer ha indicado que ha estado «en la misma habitación en la que murió mi madre». Un dato desconocido hasta ahora y que ha provocado una reacción instantánea en su hija.