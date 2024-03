¿Visitó Alejandra Rubio a su madre en el hospital? Las claves de la última polémica en el clan Campos

Terelu Campos ya ha sido dada de alta. Tras más de cuatro días ingresada en el hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, la hermana de Carmen Borrego ya se encuentra en casa recuperándose después de ser diagnosticada con una neumonía que tuvo que ser controlada para que no fuera a más. A su salida se mostró muy agradecida por el cariño que había recibido a lo largo de estos días, algo que también ha plasmado en el blog personal que escribe en una conocida revista del país cada semana, donde ha contado con pelos y señales cómo se encuentra después de este revés de salud.

«Llevaba días que no me encontraba muy allá, el jueves trabajé en Mañaneros, grabé El Cazador y tenía a todos los amigos preparados en mi casa para ver esa gran gala de Supervivientes. El viernes me levanto y sé que verdaderamente no estoy bien. Yo no suelo tener fiebre, es algo raro en mí», comienza narrar, detallando que el sábado por la mañana, al no ir a mejor, decidió acudir al hospital, donde ha recibido un trato excepcional por parte de todo el equipo médico. «Quiero dar las gracias a mi doctora Rocío, que se chupó conmigo las más de cuatro horas haciéndome pruebas», señalaba.

Terelu Campos / Gtres.

Al mismo tiempo, también ha destacado el apoyo de muchas de sus amistades que no dudaron en visitarla, resaltando con especial cariño el de su amiga Paula, quien se ha quedado con ella a dormir en el hospital. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que en ningún momento del escrito hace mención a su hija, Alejandra Rubio. Y es que más allá de mencionar cómo echa de menos a su hermana en estos difíciles momentos, Terelu no ha hecho referencia para nada al comportamiento de su única descendencia en estos días, algo que ha llamado la atención de propios y extraños.

La reacción de Alejandra Rubio

Las palabras de la primogénita de María Teresa Campos han hecho saltar todas las alarmas sobre si Alejandra ha visitado, o no, a su madre durante su estancia hospitalaria. Algo a lo que ha preferido no pronunciarse. Esta mañana la joven era sorprendida por las cámaras de Gtres y, lejos de aclarar la polémica, su respuesta ha sido el más absoluto silencio, tapándose la cara en todo momento.

Alejandra Rubio en Madrid/ Gtres

Es por ello por lo que, por ahora, continúa siendo todo un misterio si Alejandra Rubio acudió al hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid para visitar a su madre durante su ingreso, ya que no existen imágenes que lo confirmen. A quien sí se le vio en las inmediaciones del centro médico fue a su cuñado, José Carlos Bernal, que se encargó de dar la última hora del estado de salud de Terelu, además de confirmar la enfermedad respiratoria por la que estaba siendo tratada.