Se cumple apenas una semana desde que vieran la luz las imágenes de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia besándose por las calles de Madrid. Sin embargo, la nieta de María Teresa Campos estaría ya desbordada por la repercusión mediática que éstas han tenido a ojos de la crónica social de nuestro país. En su último encuentro con la prensa, Alejandra ha apelado a la salud mental para que la dejen «tranquila», porque dice estar «cansada» y agobiada» con la situación. Unas palabras que no han gustado, en absoluto, a Alessandro Lequio.

El conde, que ha acudido a su puesto de colaborador en Vamos a ver, este miércoles, ha recordado que su mujer, María Palacios, embarazada, aguantó tres meses de presión mediática antes de decir que la hija de Terelu Campos «es muy cansina con sus quejas». «Mi mujer tuvo que sufrir un acoso constante y no apeló a la salud mental», ha comenzado diciendo. «Chica ¿Tú sabes en qué mundo estás? ¿Quién eres? Eres una Campos y te has liado con un hijo de Mar Flores y, por lo tanto, estás sometida a su seguimiento constante. Si te vas a quejar y apelar a la salud mental, mal vamos. ¡Ya está bien la pobrecita!», ha añadido.

Alessandro Lequio en ‘Vamos a ver’ / Telecinco

No contento con ello, Alessandro ha reprochado a Alejandra que se comporte de este modo con los medios de comunicación a su corta edad, lo que ha provocado el enfado de su tía, Carmen Borrego, también presente en plató. «Se te va de las manos», ha dicho para, inmediatamente después, insistir en que su sobrina «está siendo muy generosa con los reporteros».

Alejandra Rubio responde a Alessandro (y a su tía)

Horas después de la intervención de Alessandro Lequio en Vamos a ver, ha sido la propia Alejandra quien ha reaparecido en televisión y contestado a la que fuera pareja sentimental de Ana Obregón (y también a su tía). Lo ha hecho en el plató de Así es la vida, donde trabaja como tertuliana prácticamente desde el estreno del formato el pasado verano. «Estoy estudiando, terminando la carrera, por si acaso no lo sabes te lo cuento. Igual el que necesitaba unas clases de yoga o algo para relajarse eres tú. No entiendo por qué te pones así con una historia que no tiene nada que ver contigo. No me parece tan grave para que te pongas tan alterado», han sido sus palabras.

Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’ / Telecinco