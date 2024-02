Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se han convertido en protagonistas de la crónica social de nuestro país en las últimas horas; y no por nada que tenga que ver con un nuevo episodio en la vida de las Campos, ni con la situación judicial del hijo de Mar Flores, sino por la que sería la imagen que confirmaría su romance. Ha sido en la tarde de este martes cuando, el programa TardeAR, ha adelantado, en exclusiva, la portada de una conocida revista, que saldrá a la venta en los quiosos el miércoles día 14 de febrero, en la que se muestra a los jóvenes besándose apasionadamente.

Según ha detallado Miguel Ángel Nicolás, colaborador del citado formato, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia aprovecharon un día que la hija de Terelu Campos no tenía que acudir a su puesto de colaboradora en Así es la vida, para disfrutar de un plan de tarde noche juntos por Madrid. Aunque la pareja quiso pasar desapercibida, a la vista está que no lo consiguieron. En las imágenes, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, muy cómplices y cariñosos el uno con el otro, aparecen disfrutando de una velada de lo más romántica en un restaurante de la capital.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia protagonizan la portada de una revista / Telecinco

«Si nosotros estamos en shock, Alejandra más. No sabía que estaban siendo fotografiados», ha comentado Leticia Requejo, colaboradora del espacio de Telecinco, tras hablar personalmente por teléfono con la propia Alejandra. «Alejandra quiere dejar claro que no es su novio, de momento se están conociendo. A pesar de que yo la he visto un poco nerviosa y alterada, he visto a una chica ilusionada. Además, me ha pedido que por favor le mande la portada porque quiere cotillear igual que nosotros. Me pide que nos portemos bien con Carlo porque, palabras textuales, ‘es muy buen tío’», ha añadido.

Tras las palabras de Letizia, y sin ahondar en más detalles sobre el incipiente romance entre los hijos de Terelu Campos y Mar Flores, Ana Rosa Quintana, conductora de TardeAR, ha querido destacar que esto es «muy inesperado. Carlo Costanzia no era una persona muy conocida pero después de estar en De viernes y contar lo que contó…». Cabe recordar, en este sentido, que Carlo acudió al programa del canal de televisión para hablar sobre su dura infancia y el revés judicial que atraviesa. El hijo de Mar Flores fue condenado, el pasado mes de junio, a 21 meses de prisión y una multa de cinco meses con una cuota diaria de seis euros, «con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago»; por un delito continuado de estafa agravada, a través de un negocio de compraventa de coches de alta gama.

Letizia Requejo hablando con Alejandra Rubio, en directo, en ‘TardeAR’ / Telecinco

Según el Tribunal, el intérprete de Toy Boy creó una sociedad con «la compraventa, importación, exportación y alquiler de vehículos» como objetivo, junto a su socio, Roberto, «que localizaba clientes y vehículos» y los ofrecía «ficticiamente».