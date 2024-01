Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores y el conde Carlo Costanzia Di Costigliole, se convertirá, este viernes, en el invitado estrella de De Viernes, el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona para la noche previa al fin de semana de Telecinco que, producido por Producciones Mandarina, está dedicado a la crónica social de nuestro país con entrevistas exclusivas y tertulias. Así, no es de extrañar que, Mediaset, haya difundido ya un adelanto de la entrevista que se podrá ver en la cadena en escasos dos días.

En los clips compartidos por el programa, Carlo Costanzia se confiesa sobre su dura infancia. «Mi infancia fue difícil, nunca he sido feliz. He vivido la pesadilla de no tener referencias familiares. En el colegio los mayores te insultan. Son cosas bestias e insultos fuertes a mi madre», dice. Asimismo, asegura que su primer contacto con las sustancias psicoactivas y drogas fue a una muy corta edad, a los diez años, si bien puntualiza que esta primera etapa de su vida fue de las más complicadas. Es digno de mención aquí, que son varias las ocasiones en las que Carlo ha admitido tener problemas de adicción con el alcohol y las drogas. De hecho, el joven estuvo seis meses en un centro de rehabilitación y más de 8 años en terapia. » Voy a un centro todas las semanas, tengo terapia con el psicólogo y ven mediante unos test que no consumo nada, ni siquiera hachís», explicó en una entrevista en Y ahora Sonsoles, el pasado mes de julio.

Carlo Costanzia en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid / Gtres

Aunque no responsabiliza a sus progenitores directamente, sí les señala como causantes de «todo lo que me ha pasado». «Probablemente haya llegado a culparles de todo lo que me ha pasado». Pero ¿También de sus problemas con la justicia? Carlo fue condenado, cabe recordar, el pasado mes de junio, a 21 meses de prisión y una «multa de cinco meses con una cuota diaria de seis euros, con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas»; por un delito continuado de estafa agravada, a través de un negocio de compraventa de coches de alta gama. Según el Tribunal, el intérprete de Toy Boy creó una sociedad con «la compraventa, importación, exportación y alquiler de vehículos» como objetivo, junto a su socio, Roberto, «que localizaba clientes y vehículos» y los ofrecía «ficticiamente».

Si bien Costanzia ha pedido no tener que ingresar en la cárcel, la petición le ha sido denegada por el juez: «Los condenados no son merecedores del beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta, toda vez que no se trata de unos delincuentes primarios o puntuales».

Carlo Costanzia y Mar Flores durante unas vacaciones / Gtres

Sea como fuere, lo cierto es que este asunto ha provocado un distanciamiento entre Carlo Constanzia y Mar Flores que, tras la entrevista del joven en De Viernes, podría hacerse más perceptible aún. De hecho, cabe remontarse al pasado mes de febrero para encontrar una referencia en positivo de Mar Flores a su hijo en lo que refiere a su condena y problemas legales. Concretamente, al pasado 17 de febrero, cuando Mar acudió al desfile de Pedro del Hiero en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Preguntada expresamente por ello, Mar Flores aseguró estar «tranquila» y apoyando incondicionalmente a su hijo. «Soy mamá gallina, adoro a mis hijos, los amo, si les pasa algo les doy besos y les achucho, todos estamos muy bien, lo que digan, dicen siempre, nosotros estamos muy bien», expresó. «Estoy aquí, saco a mi familia adelante, y me preocupo por las cosas que pasan en la familia. Estamos todos tranquilos y bien», añadió.