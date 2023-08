El verano se ha convertido una auténtica pesadilla para Carlo Costanzia. El joven continúa inmerso en diversos problemas judiciales que le acusan de estar vinculado con un delito de estafa de compraventa de coches de lujo con el que puede verse obligado a entrar en prisión. Por ahora, continúa esperando la resolución del recurso que interpuso sobre la sentencia condenatoria que se dictó en su contra, pero en sus últimas apariciones públicas, ha dado su versión de los hechos, dejando claro que él mismo también fue estafado por el socio con el que se le vincula: «Roberto es un profesional de la estafa que tiene otros 60 casos pendientes», apuntaba en el programa Espejo público.

Sin duda, la situación por la que está atravesando no está siendo nada fácil para Carlo, pero tampoco para su madre. Cuando salió a la luz el delito en el que su hijo estaba presuntamente vinculado, Mar Flores prefirió optar por el silencio, pero al cabo de los días confesó en la revista ¡Hola! el duro varapalo que le había supuesto la condena de su hijo. «Estoy destrozada por lo ocurrido con mi hijo mayor, pero tengo cuatro hijos más y tengo que seguir adelante, trabajando», decía. No obstante, horas después conectó en directo con el programa Y ahora Sonsoles y aunque no pudo contener las lágrimas por lo ocurrido, lo cierto es que aprovechó su intervención para dejar claro que creía firmemente en la inocencia de su hijo: «Le han utilizado como persona conocida y como lo buena persona que es», apuntaba.

Mar Flores en el programa ‘Y ahora Sonsoles’/ Atresmedia

Sin duda las declaraciones de Mar Flores dejaban entrever que la unión de madre e hijo no había sufrido ningún tipo de cambio pese al varapalo judicial que había vivido el primogénito del clan, pero con el paso de las semanas, hay varios medios que comienzan a hacerse eco del posible distanciamiento que ha podido producirse entre ambos. Y es que las últimas palabras que ha pronunciado Carlo Costanzia ante las cámaras han encendido las alarmas sobre la posible nula relación que mantiene a día de hoy con su madre, ya que deja en el aire que el contacto con ella no es idílico en estos momentos.

Por otro lado, cabe destacar que Mar Flores ha decidido dejar aparcados, durante unos días, todos los problemas que rodean a su primogénito para disfrutar de unas vacaciones en Ibiza junto al resto de sus hijos. En las imágenes que han trascendido sobre dichos días de descanso, podemos ver a la modelo a bordo de una lujosa embarcación durante una jornada en alta mar con sus pequeños. No obstante, la ausencia de Carlo Costanzia ha sido uno de los aspectos más comentados de dichas fotografías, convirtiéndose en una nueva prueba que podría valer de referencia para los rumores que señalan el supuesto distanciamiento entre Mar y Carlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mar Flores (@marflores_mar)

Cabe destacar que hace tan solo unos días, Mar anunciaba a sus seguidores su decisión de desaparecer un tiempo de las redes sociales para dedicarse tiempo a ella misma durante su descanso vacacional: «Ha sido un año muy duro, de trabajo y de emociones. Estoy agradecida por lo bueno y por lo malo, de todo se aprende. Pero… me vais a permitir que me despida por algunas semanas. Ahora necesito tiempo para mí”, escribía.