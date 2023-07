Agridulce. Con esta palabra se puede describir el momento personal por el que está atravesando Mar Flores. Este miércoles, 12 de julio, ha trascendido al papel cuché que la ex modelo ha retomado su relación con Elías Sacal. Pese a que su última ruptura corresponde al pasado año, la pareja ha tomado la decisión de volver a retomar lo que ya habían construido juntos sin mirar al pasado y poniendo la esperanza en un futuro conjunto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista Diez Minutos (@revistadiezminutos)

El lugar en el que han sido vistos disfrutando de una romántica escapada ha sido Saint Tropez, un enclave de cuento situado en la costa francesa. Flores y Sacal han sido vistos paseando por el paseo marítimo de la ciudad costera, discretos, tapándose el rostro con un sombrero y unas gafas de sol oscuras, atuendo con el que se resguardan de las altas temperaturas de la temporada estival, tal y como ha plasmado Diez Minutos en sus páginas.

No se trata de la primera reconciliación de Mar y Elías, ya van unas cuantas, pero juntos han logrado sortear los obstáculos que la vida les ha ido poniendo y, una vez más, el amor que sienten el uno por el otro ha vuelto a triunfar por encima de todas las cosas.

Mar Flores y Elías Sacal en la playa / Gtres

Fue en marzo de 2016 cuando Mar Flores anunció su separación con Javier Merino y en octubre de ese mismo año su corazón volvió a estar ocupado por Sacal, con quien se dejó ver en la celebración de los premios Princesa Grace en Mónaco. Medio año después se produjo la primera de las rupturas, fórmula que se ha ido repitiendo desde entonces. De hecho, la última fue en junio de 2022, cuando se separaron sus caminos, aunque lo que no sabían es que el destino les uniría de nuevo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de EL ITALIANO (@carlocostanzia)

Esta buena nueva ha llegado en un momento convulso para la ex maniquí tras saberse que su hijo, Carlo Costanzia ha sido condenado a 21 meses de prisión por estafa y que en breve podría entrar a la cárcel. Carlo, hijo mayor de Mar y del italiano Marco Costanzia, no está en su mejor momento. Además de cumplir condena con pulsera telemática por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas, ahora ha sido condenado por un delito de estafa. La Audiencia Provincial de Málaga dictó sentencia por los siguientes motivos: «Condenamos a Carlo Costanzia Di Costigliole Flores y a R.B.M., como responsables criminales en concepto de autores de un delito continuado de estafa agravada, ya definido, con la concurrencia de la atenuante de reparación del daño muy cualificada, a la pena, a cada uno de ellos, de 21 meses de prisión y multa de cinco meses con una cuota diaria de seis euros, con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas». Tras la resolución, el actor de Toy Boy presentó un recurso de súplica para evitar estar entre rejas un tiempo, pero por ahora, no ha obtenido respuesta por parte de la justicia.

Habla Carlo Costanzia

Ha sido en la jornada de este miércoles cuando la revista Lecturas ha lanzado su ejemplar como cada semana y ha compartido una entrevista en la que Carlo Costanzia se ha sincerado. Además, ha contado algunos complicados episodios de su infancia. «A los seis años sufría bullying. En el colegio me pegaban, se reían de mí e insultaban a mi madre», ha revelado. Como consecuencia de lo que vivió ha asegurado que tomó «antidepresivos». «A los diez bebía alcohol. Después, llegó el tabaco y luego el hachís. En la adolescencia llegué a tocar fondo», ha confesado sobre su duro pasado.