Kiko Matamoros culminó hace algunas semanas su larga carrera hacia el altar. Su petición de mano a Marta López Álamo, el sí de su novia y su inolvidable boda en Madrid así lo confirman. El colaborador ha vuelto a convertirse en un hombre casado a los 66 y es que ha vuelto a recuperar la ilusión en el amor gracias a la influencer. Antes de eso ha tenido que lidiar con un tortuoso camino para encontrar la felicidad en el amor y que repasamos a continuación.

El primer matrimonio y quizá más importante para Matamoros fue el que tuvo con Marián Flores. Con la expresentadora de televisión tuvo a cuatro de sus cinco hijos: Irene, Lucía, Laura y Diego, siendo estos dos últimos los más mediáticos del clan. La suya fue una relación convertida en montaña rusa durante los 20 años que duró, en la que no faltaron las reconocidas infidelidades del tertuliano de Sálvame, convertidas en detonante de la misma: «Después de nuestra primera crisis seria, en mi relación con Marian empezaron mis infidelidades. No me siento culpable, porque no considero que le fallara a Marian, sino que me fallé a mí y a mis hijos», dijo en su día.

Kiko y Marián se conocieron cuando eran muy jóvenes. Él ejercía como modelo y ella como azafata en el mítico programa Un, dos, tres… Tras unos años de noviazgo, afrontan su boda por lo civil (1984) que nace de una crisis: «Lo hicimos por diferentes motivos cada uno de nosotros y después de haber vivido una gran crisis de pareja de la que solo se salía dando un paso adelante o dejándolo…», relataba Kiko Matamoros en sus memorias.

La convivencia con sus hijos fue agotadora para ambos, de hecho él se trasladó a una suite para poder dormir y tras un tiempo alejados decidió dar una segunda oportunidad a su matrimonio en 1992 porque «echaba de menos a mis hijos». Finalmente, el 5 de septiembre de 1994 termina su vínculo: «Lloramos los dos, al separarnos. Tuvimos una conversación serena, dolorosa. Pienso que Marian no se acaba de creer que yo me fuera a ir de casa. Le pedí que me ayudara con los niños. Lloramos mucho los dos», reconocía el propio colaborador.

Kiko Matamoros y Makoke

Otras dos décadas de amor sumó Kiko con la otra mujer que ha marcado su vida, Makoke, quien le dio a su hija pequeña, Anita Matamoros, con quien no guarda relación a día de hoy. Al igual que con Marián, su historia de amor está llena de altibajos. Se conocieron en la inauguración de un restaurante madrileño a finales de los 90. Ella era una bella azafata del Telecupón. Por aquel entonces, él ejercía de representante y pronto se convertiría en el de la malagueña.

Los primeros años de relación los llevaron de una manera discreta, pero con el paso del tiempo comenzaron las polémicas y los amagos de ruptura. Se llegó a decir que incluso Makoke le puso las maletas en la puerta. No obstante, el 16 de septiembre de 2016 vivieron su gran día al casarse en el Castillo de Viñuelas. La novia se decantó por un vestido blanco con mangas de encaje y una larga cola de tres metros de longitud. Fue una boda repleta de polémica porque faltaron dos de los hijos de Kiko Matamoros -Laura y Diego- pero que reunió a lo más granado de la televisión y que salió a cuenta por más de 100.000 euros, según se publicó. En 2018 anunciaron su ruptura y posterior divorcio, que ocupó muchísimas horas de televisión.

Marta López Álamo

Mientras Kiko Matamoros y Makoke mantenían un fuego cruzado con declaraciones emitidas en los programas de Telecinco, el colaborador se empezó a enamorar perdidamente de Marta López Álamo. Pocos apostaban por su relación al principio dada la diferencia de edad pero ellos se han encargado de demostrarle a sus haters que se equivocaban.

«Por fin os cuento que hace unos días ocurrió esto. ❤️💍 Algunos de nuestros amigos y familia lo sabían ya y lo queríamos compartir con vosotros ☺️ No me puede hacer más feliz casarme contigo: sí quiero, mi amor ✨ #nosvamosdeboda #teamo @kiko_matamoros», ha escrito ella en Instagram. Nueva boda para Kiko Matamoros en el horizonte.

Su boda con Marta López fue uno de los acontecimientos del año, sin lugar a dudas. Culminaron su historia de amor en en la basílica de San Miguel, en el corazón de la conocida como Madrid de los Austrias, bajo la atenta mirada de más de doscientos invitados.