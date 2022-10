Kiko Matamoros y Marta López Álamo están de celebración. Hace escasas horas y para sorpresa de todos, la pareja hacía uso de sus redes sociales para confirmar nada más y nada menos que su compromiso, iniciando así el camino directo hacia el altar para poner el broche de oro a una relación sentimental de tres años de duración.

Ha sido a través de Instagram donde la influencer haya compartido la buena nueva con sus más de 300 mil seguidores y con un bonito carrusel de imágenes en las que aparece junto al colaborador enseñando el elegante anillo de compromiso: “Por fin os cuento que hace unos días ocurrió esto. Algunos de nuestros amigos y familia lo sabían ya y lo queríamos compartir con vosotros. No me puede hacer más feliz casarme contigo: sí quiero, mi amor #nosvamosdeboda #teamo @kiko_matamoros”, escribía la joven, visiblemente emocionada ante el evento nupcial que está por llegar. Como no podía ser de otra manera y en el mismo post, también ha podido presumir de la sortija que ahora adorna el dedo anular de su mano derecha. Una exquisita pieza dorada con un diamante en la parte central de lo más elegante.

Como no podía ser de otra manera y en cuestión de instantes, muchos han sido los rostros conocidos que han reaccionado a la boda expresando la máxima ilusión a los dos protagonistas en cuestión. Alba Carrillo, Alejandra Rubio, Marta Riesco, Carla Barber o Ivonne Reyes han sido algunas del las celebrities que han querido dejar comentarios como: “Enhorabuena”, “Qué ilusión! Os quiero”, “Felicidades pareja”, o “Enhorabuena bonita”, entre muchos otros cargados de cariño ante un dato tan especial y que cambiará sus respectivas vidas para siempre.

De esta manera, tanto Kiko como Marta culminarían un deseo que lleva cierto tiempo ya rondando entre sus mentes, habiéndose hecho eco el ex concursante de Supervivientes por medio de televisión de que su amor por la joven es tan fuerte que estaba entre sus planes el hecho de casarse a corto plazo. Y ahora podrá cumplirlo, siendo esta la tercera vez que contrae matrimonio. En primer lugar estuvo con Marián Flores, con quien tuvo cuatro hijos y dos de ellos muy mediáticos: Diego y Laura Matamoros. Pero, sin duda, si hay un enlace que ha sido especialmente por la prensa es el que protagonizó con Makoke, de quien se separaba en 2018 después de 20 años juntos para iniciar una guerra mediática que no parece cesar con el paso del tiempo y que ha acabado además con la enemistad entre el colaborador y su hija Anita, fruto de su romance con la también colaboradora de Telecinco.

Mirando al frente, Marta también ha expresado varias veces su intención de vestirse de blanco junto a Kiko y de ser madre en un futuro. Un paso que podría ser el siguiente después de darse el “sí, quiero”, formando una familia y un tándem muy consolidado para sorpresa de aquellas personas que no confiaban en su historia de amor.