Las lágrimas de Belén Esteban por las duras críticas de Kiko Matamoros

Llegó el día del reencuentro más esperado. Hace apenas unas semanas que Belén Esteban regresó a la pequeña pantalla después de su operación de tibia y peroné. Sin embargo, no ha sido una vuelta feliz en todos los aspectos, pues el pasado miércoles, la de Paracuellos protagonizó un enfrentamiento con Kiko Matamoros del que aún sigue dolida. El ex concursante de Supervivientes comentó para Lecturas que su compañera ya no era de interés para la audiencia. Unas palabras que la afectada no pasó por alto. Ahora, Kiko y Belén se han visto las caras en el Deluxe para ajustar cuentas.

La noche del viernes ha comenzado tensa. Los colaboradores se han sometido al ‘polideluxe’ en un intento de limar asperezas y enfrentarse a lo que opinan el uno del otro. “¿Estás intentando vengarte de Belén Esteban por haber sido tan crítica con tu actuación en ‘Supervivientes’?», ha preguntado Conchita. Pese a que Matamoros ha asegurado que no es así, el polígrafo ha determinado que miente. Y es que, su enemistad se remonta a la edición de GH VIP que ganó la colaboradora, en la que Kiko no estuvo muy acertado con sus palabras.

“¿Has perdonado a Kiko por el daño que te hizo a ti y a tu familia durante tu paso por GH VIP?”, ha preguntado el programa, siendo la respuesta de Belén un sí. Pero nada más lejos de la realidad. La máquina de Conchita ha determinado que es mentira, a lo que la protagonista ha querido defenderse: “Te he perdonado, pero Kiko, sí es verdad que no lo voy a olvidar ahora ni nunca (…) No lo recuerdo del todo bien, ni tampoco con las palabras exactas, pero Kiko se dirigía a mí como ‘el esperpento’, y decía que tendría que ir a trabajar a un programa de televisión local y muchas cosas más”.

Sin embargo, el momento más complicado para de la Paracuellos ha sido cuando Belén Rodríguez ha pronunciado unas palabras en apoyo a su compañera tras repasar algunas de las declaraciones que Kiko Matamoros ha vertido a lo largo de las semanas sobre ella. “Haces la entrevista cuando sabías cómo estaba mentalmente. Evidentemente, de una chica que no está al 100%, por eso no podemos ser tan cabrones de decir que está pasando su peor momento”, ha comenzado explicando. Tras sacar la cara por su amiga, sentenciando que sigue en Mediaset porque la llaman para trabajar y hacer las mismas audiencias de siempre, Rodríguez ha querido zanjar el asunto con una frase contundente: “¿Le tenemos que recordar todos los días que está baja? ¿Le tenemos que decir que es una inútil? No es normal que un compañero, en la portada de una revista recalque eso”.

Un discurso que ha llegado al corazón de la protagonista de la noche que, mientras su compañera sacaba la cara por ella, no ha podido evitar derrumbarse y romper en llanto. Por su parte, el colaborador ha querido defenderse, respondiendo que, aunque era conocedor del estado de ánimo de Belén, cuando hizo la entrevista no cayó en eso. Unos minutos de tensión en los que Jorge Javier Vázquez ha tomado la palabras y ha sentenciado: “¿Hace Belén las mismas audiencias que antes? No. ¿Hacemos los demás las mismas audiencias que antes? No”. Finalmente, la noche ha terminado con Belén Esteban y Kiko Matamoros fundiéndose en un abrazo que podría significar el comienzo de una nueva etapa.