Madrid ha vuelto a convertirse en la capital de la moda. Como cada año, IFEMA ha acogido una edición más de la Mercedes Benz Fashion Week, donde se han dejado ver multitud de rostros conocidos que han acudido a los desfiles para mostrar su apoyo a la Marca España. Si ayer Anabel Pantoja y Yulen Pereira fardaron de su amor en primera fila, esta vez ha sido Belén Esteban la gran protagonista de la jornada.

Con un outfit denim y ataviada con una muleta -que se ha convertido ya en su mejor aliada- la tertuliana no se ha querido perder el desfile de Dolores Cortés, a pesar de su limitada movilidad. “Estoy mucho mejor. Con mi rehabilitación y todo, pero mucho mejor”, ha confesado con una sonrisa a las cámaras de Gtres. Pese al gran susto que supuso su rotura de tibia y peroné, Belén Esteban ha demostrado que está lista para volver, poco a poco, a la normalidad: “Ahora solo voy dos días a trabajar, un par de horillas, pero me viene bien para la cabeza”.

Tras una complicada operación y una posterior y larga recuperación, la colaboradora de Telecinco se ha sincerado a la prensa, afirmando que, aunque no lo parezca, ha echado mucho de menos a sus compañeros. Y es que, no han sido meses fáciles para la creadora de Sabores de la Esteban, que sin poder moverse ni salir de casa, ha tenido que depender de su marido para hacer cualquier cosa: “Las horas que estoy ahí no estoy en casa. Se me caía la casa encima. Todavía no estoy bien, pero lo conseguiré. Yo soy una mujer muy independiente y depender de alguien es complicado”.

Sin embargo, todo eso ha quedado ya atrás y, aunque sigue recuperándose de su lesión, la madrileña no se ha querido perder su cita anual con la moda española, en concreto, su reencuentro con Dolores Cortés. “Yo soy muy amiga de Dolores y me encanta, es encantadora. Siempre que he podido, he venido a su colección”, ha comentado. Entre palabras de halago hacia la diseñadora, Belén no ha querido perder la oportunidad de responder a las bonitas declaraciones que Eugenia Martínez de Irujo pronunció ayer sobre ella: “Bueno, es que Eugenia no es mi amiga, Eugenia es como de mi familia. Nos queremos mucho. Tenemos muy buena relación, yo la quiero muchísimo y yo sé que ella a mí también”.

Ahora, de regreso a la pequeña pantalla, ‘la princesa del pueblo’ se ha tenido que enfrentar de nuevo a la actualidad más candente. Sin embargo, pese a confesar tener una opinión, ha preferido no mojarse en cuanto a Ortega Cano y la batalla legal con Rocío Carrasco que han protagonizado estos últimos día: “No digo nada”. Y es que, en este regreso a su puesto de trabajo, la tertuliana, tras haber tenido una discusión en directo con Paz Padilla que provocó su despido fulminante, ha tenido que ver cómo ha vuelto a Telecinco por todo lo alto. Aún así, su relación sigue en stand by, pero le desea lo mejor: “Ni hemos hablado ni nada, pero todo bien. Yo me alegro que la vaya bien todo y supongo que ella se alegrará que yo esté mejor”. En relación a su trayectoria profesional, la colaboradora de Telecinco continúa inmersa en su proyecto Sabores de la Esteban. “Ahora, antes de Navidad, queremos sacar más cosas, pero no voy a decir el qué”, ha dicho con una sonrisa picarona y dejando entrever que está muy feliz con todo lo que el futuro le depara.