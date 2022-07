Kiko Matamoros se declara a Marta López y le pide matrimonio en directo

Kiko Matamoros se ha abierto en canal en una de las entrevistas más esperadas desde que regresase de su participación en Supervivientes. El colaborador confesó a su paso por ‘El puente de las emociones’ varias cuestiones relacionadas con aspectos muy privados y ofreció una imagen hasta ahora desconocida de su vida. Ahora, con Toñi Moreno ha terminado de sincerarse y ha profundizado en algunos de los temas de los que habló en el reality de supervivencia.

El colaborador ha aprovechado su visita al programa para sincerarse con su pareja, Marta López Álamo, a la que ha definido como la mujer de su vida y con la que quiere pasar el resto de su vida: “He decidido que me quiero casar contigo. Vamos a pasar, si tú quieres, por el altar, vestida de blanco como tú quieres. Quiero hacerte feliz y vivir todos los días de mi vida pendiente de ti y para ti”, ha dicho Matamoros, lo que ha provocado una gran emoción en su pareja, que no ha podido contener las lágrimas.

La pareja ha comentado con Toñi Moreno cómo fueron los inicios de su relación y también las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar desde que se conociera, como las críticas por la diferencia de edad. Comentarios que no han hecho mella en ellos, que se declaran tan enamorados como el primer día.

Su madre y sus hermanos

Además de este emocionante momento junto a Marta, Kiko también ha hablado de su madre, que falleció a consecuencia de una larga y complicada enfermedad. Kiko ha revelado que no estuvo a la altura de las circunstancias en aquel momento y que se alejó de ella en lugar de prestarle todo su apoyo. Aunque ya en ‘El puente de las emociones’ comentó que no tuvo suficiente valor: “Fui muy cobarde, me daba mucha pena verla y no tuve cojones para asistir el último año y medio de su vida”. Una actitud de la que se arrepiente mucho y que no se ha llegado a perdonar.

En su conversación con Toñi Moreno, el colaborador ha revelado qué fue lo último que le dijo su madre antes de morir: “Para mí, era tremendamente difícil verla, porque entendía que no había comunicación. Verla en ese estado, me hacía sentirme fatal. Sabía que era una cosa que no tenía solución. El día que falleció mi madre, tuve la ocasión de decirle una serie de cosas al oído y mi madre rompió a llorar. Me di cuenta de que me había equivocado horriblemente porque, aunque hubiera tenido momentos en los que perdía la lucidez, había momentos en los que entendía lo que se decía”, ha contado Kiko sin apenas poder contener la emoción.

Toñi Moreno ha querido preguntar qué fue lo que Kiko dijo a su madre, a lo que el colaborador no ha dudado en responder: “Le hablé de lo mucho que había significado en mi vida, de lo que la quería, y le pedí perdón, de alguna manera, pero verdaderamente yo, antes esa reacción, me he quedado muy tocado. Llevo 21 años arrastrando esa carga que no me quito y creo que no me quiero quitar porque, en el fondo, me quiero castigar”, ha recalcado.

Matamoros también ha hablado de sus hermanos, Manuel y Fernando, a los que, según ha reconocido, pidió perdón a raíz del comportamiento con su madre. Uno de ellos, Fernando, ha entrado en directo en el programa y le ha dedicado unas bonitas palabras: “Le he seguido en el concurso y vi que quería pedir disculpas. Sentí cierto dolor por lo que en su vida ha podido causar la opinión vertida sobre mi padre. He querido estar hoy porque no hay nada por lo que pedir perdón, eso ya pasó. Todos nos equivocamos. Él hace un juicio muy justo de lo que hace mi padre, una persona que era educada y medio militar en otra época. La disciplina en mi casa era un valor sobredimensionado. Celebro el giro que Kiko ha dado con mi padre. Quiero darle un abrazo virtual y decirle que le quiero”, ha dicho Fernando. Unas palabras que han emocionado al colaborador que le ha dado las gracias y le ha recordado que le quiere mucho.