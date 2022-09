La Semana de la Moda de Madrid está a punto de comenzar, y muchos rostros conocidos del panorama nacional ya se preparan para ello haciendo acto de presencia en eventos de la talla del que tuvo lugar durante la pasada tarde: la fiesta Yo Dona. Un acto de lo más glamouroso que no quiso perderse Ivonne Reyes: “Es el reencuentro de gente bonita, chicas, chicos, bellos todos”, como define la presentadora.

Pero dentro de esa aparente felicidad, lo cierto es que la venezolana no podría estar pasando por su mejor momento, dado que el juez falló a favor de Pepe Navarro en la última resolución. Algo que no parece desanimar a Ivonne en absoluto: “Estoy bien, estoy bien. Estoy feliz y muy liada, quería tener vacaciones pero no. El resto, temas bonitos. ¿Me veis desanimada? Para nada. Hay que seguir, porque la salud es muy importante y hay que agradecer cada instante que se va viviendo, soy una afortunada y hay que seguir el día a día, aunque tenemos derecho a tener nuestros bajones en un ratito muy pequeño, porque la vida se va muy rápido y hay que disfrutarla a tope y aprender de cada situación”, sentenciaba, visiblemente contenta y dejando entrever que no le preocupan los baches que puedan interponerse en su batalla legal contra el maestro de ceremonias de Esta noche cruzamos el Mississippi porque se considera una mujer que “no es fácil de derribar”: “Todos tendremos nuestros problemas, pero hay que estar en movimiento y con una actitud positiva”.

Durante todo su testimonio, Reyes no ha podido evitar deshacerse en halagos con su hijo, por quien siente admiración y verdadero “amor maternal”. No obstante, no descarta el hecho de que, quizá en un futuro, afloren en su corazón los sentimientos románticos hacia una pareja: “¿Dónde está el amor de mi vida, a ver? Cuando aparezca os le presentaré, no me esconderé y me veréis, aunque seguro que no le gustan las cámaras. Cuando llegue, ¿cómo será?”, se preguntaba, haciendo gala de su espontaneidad y humor para lanzarse a cantar la mítica canción de la serie Pasión de gavilanes.

De esta manera, parece que la guerra entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro no tiene previsto llegar a su fin, al menos por ahora. En todas y cada una de sus apariciones públicas, la de Venezuela tiene clara su postura a la hora de seguir luchando para demostrar que su hijo es hijo biológico del presentador, mientras que este último está plenamente convencido de que Alejandro Reyes no forma parte de su familia al no ser su hijo, aunque en diversas ocasiones ha expresado su deseo de que el joven pueda conocer quién es su verdadero progenitor y resolver así un mar de dudas que lleva estando presente en el país desde hace más de dos décadas.