Los VIP se convierten en modelos por un día y deslumbran en la Semana de la Moda de Madrid

Como ocurre anualmente, la Mercedes-Benz Fashion Week ha dado su pistoletazo de salida particular este 9 de marzo. La cita más importante de la moda española ha empezado a acoger en Ifema a un sinfín de rostros conocidos que han tenido oportunidad de fotografiarse en el photocall propio para después situarse en el front row y disfrutar de una jornada cargada de estilismos para todos los gustos.

Más allá de los invitados, han llamado especialmente la atención todos los famosos que se han subido a la pasarela para envolverse en una experiencia de lo más innovadora. Este ha sido el caso de Omar Montes, que pese a haber enfocado su trayectoria profesional en el ámbito de la música, también ha querido probar suerte en el desfile más popular de nuestro país nada más y nada menos que de la mano de Ágatha Ruiz de la Prada. Ha sido durante el mediodía del 10 de marzo cuando el cantante ha dejado los nervios a un lado para disfrutar de un paseo lleno de color. Por unos minutos, el intérprete de La culpa se ha convertido en el centro de todas las miradas con un look de lo más estrambótico que ha sabido defender a la perfección, algo que ya consiguió el año pasado junto a la misma diseñadora.

Pero Omar no ha sido el único conocido que se ha dejado ver sobre las pasarelas propias del evento. Antes de hacerlo él ya lo había hecho Beltrán Lozano minutos antes. El novio de Daniela Figo se ha coronado como uno de los modelos más destacados del panorama nacional gracias a su colaboración con distintas marcas conocidas de la industria de la moda. Un posicionamiento excepcional en este mundo que ha reforzado con su fuerte presencia en redes sociales, en las cuales ya ha dejado ver que el buen gusto estilístico es algo que forma parte de su día a día. En esta ocasión, el influencer ha ejercido como perfecto modelo en el desfile de Pedro del Hierro que ha tenido lugar esta misma mañana y ha abierto la veda de una jornada de lo más prometedora. Una oportunidad que el yerno de Figo ha sabido aprovechar muy bien al avanzar por el desfile con paso firme y un traje negro ligeramente satinado de lo más elegante. Como no podía ser de otra manera, su novia no ha querido perderse ninguno de sus pasos, siendo una de las primeras en llegar a tan importante acto para Beltrán.

Aunque se espera que a lo largo del día sean más los famosos que se suban a estas pasarelas y desfilen para sus firmas favoritas, de momento la atención de los medios ha estado principalmente situada en los minutos previos a estos desfiles. El photocall de Pedro del Hierro se ha convertido en toda una alfombra roja por la que han pasado las celebrities más aclamadas de nuestro país, entre las que están Paula Echevarría, Sandra Gago, Marta Lozano, Ainhoa Arbizu y Victoria Federica. Como ocurre cada vez que hace una aparición pública, esta última no ha pasado desapercibida al lucir impecable y con un pequeño tatuaje en su oreja, apenas perceptible.