Luis Gasset ha vuelto a ser visto durante una jornada más de trabajo. Su vida cambió desde el momento en el que terminó su relación con Ágatha Ruiz de la Prada. Ahora ha vuelto a hablar en exclusiva para las cámaras de la agencia de prensa Gtres, entre otras cosas, sobre el romance que ambos compartieron y sobre esta inesperada ruptura que protagonizaron hace escasas semanas.

Ágatha ha sido noticia después de conceder varias declaraciones. Ha hablado sobre su reencuentro con Luis Miguel Rodríguez y las posibilidades de volver con él, pero también ha respondido a la catarata de elogios que Luis Gasset le dedicó hace algunos días. ¿Qué tiene que decir su exnovio?

A pesar de no haberlas podido leer detenidamente, Luis ha querido volver a responder de manera pausada, pero con cierto aroma a indirecta. Un tono que lleva manteniendo desde que se conoció el fin de su noviazgo. Al ser preguntado por su prototipo de mujer ideal, el empresario señaló que lo más importante para él es que sea “extremadamente discreta” y, acto seguido, sembró la duda de haberla podido encontrar.

Una reacción que bien podría entenderse como una misiva hacia la figura de Ágatha Ruiz de la Prada, quien se mostraba dura en su última entrevista al hablar de su ex: «Sí, estuve enamorada de Luis, hace mucho tiempo… Cuando estábamos juntos siempre se sentía cansado, porque tenía mucho trabajo y había pasado la COVID. Pero, de repente, dejó de estar cansado para salir con todas mis amigas. Eso me sentó un poco mal. ¿Mis amigas? Anda que no habrá mil tías… Pero se le tiraron al cuello. Fue una especie de locura con él», comentaba en la revista ‘Hola’.

Los dardos de Ágatha no quedaron ahí ya que definió a Luis Gasset como «un amor, pero un poquillo pijo», al mismo tiempo que habla de él como «un hombre muy ecuánime, muy tranquilo, muy educado… pero me imagino que sabrá que no es un hombre superapasionado. No he mentido en eso».

Con la elegancia que le caracteriza, tanto vistiendo como hablando, hace referencia a estas palabras por alusiones: «No he visto la entrevista, no lo he leído». Sobre el calificativo de «pijo», dice que «habría que preguntárselo a Ágatha». La modista no ha escondido que estuvo muy enamorada de él, algo a lo que Luis no da importancia: «De verdad que no tengo ni idea. Lo que quiera decir ella, ¡fenomenal!», le comenta a la redactora de Gtres. Eso sí, no pierde la oportunidad de volverle a lanzar un piropo: «Ella es estupenda y estoy seguro de que va a ser muy feliz…».

Pero Luis Gasset no se iba a marchar sin dar el golpe de gracia y mandar un mensaje a su expareja. Preguntado por cómo sería su mujer ideal, sorprende al asegurar que «Discreta, extremadamente discreta», un zasca hacia la mujer que hasta hace bien poco compartía su vida.