La historia de amor de Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset tocó a su fin hace unos días. La modista dio todas las explicaciones pertinentes durante su entrevista en ‘Sábado Deluxe’ pero el empresario aún no había tenido la oportunidad de opinar. Luis reconoce que no ha tenido ocasión de escuchar a su expareja en televisión, pero aprovecha la ocasión para piropearla dejando entrever que aún sigue enamorado de ella. Asegura que “hubiera vivido 150 años” junto a la empresaria y confiesa que para él ha sido “lo mejor del mundo”. Añade que «estar en el desierto» con ella «es como estar en el mar» y la define como una mujer «estupenda».

Amar en tiempos de pandemia. Eso es lo que han hecho Luis y Ágatha. Lo suyo fue intenso, tórrido, pero no logró materializarse en una relación consolidada. Pese a eso, les ha quedado una muy buena sensación a ambos. Luis Gasset reconoce que no pudo ver el Deluxe pero asegura que «habría vivido hasta 200 años con ella». Unas palabras que se complementan con las que pronunció hace unos días la diseñadora y en las que reconocía que «son cosas que pasan, pero estamos muy bien. Ha acabado todo muy bien y somos muy amigos. La verdad es que es un amor y estoy feliz de haber tenido un novio tan guay».

El intercambio de elogios entre ambos habla muy bien de su desamor, que se ha desarrollado con normalidad: «Todo estupendo. Agatha es lo mejor del mundo. Estar en el desierto con Ágatha es como estar en el mar. Es como estar en la ópera en el concierto de Woodstock». Símiles llamativos pero que hablan por sí solos.

Lo que si que descarta Luis Gasset es una reconciliación sentimental con Ágatha Ruiz de la Prada: «Segundas partes nunca fueron buenas, ¿verdad?», dice, despejando cualquier atisbo de duda. No se ha querido posicionar sobre otra segunda oportunidad, la que se podrían dar Luis Miguel Rodríguez y la ex de Pedro J. Ramírez: «No vi el programa. Yo lo que quiero es que Ágatha sea feliz. No me molestaría porque le deseo lo mejor», se sincera.

La modista y el empresario se conocieron en marzo de 2020, justo el mes que estalló la pandemia por coronavirus. El país vivía una situación límite y entre ellos se prendió la mecha del amor. Les presentó una amiga en común, se gustaron y ellos se encargaron del resto. Los comienzos no fueron fáciles ya que a los pocos días de conocerse, Luis Gasset se infectó de COVID-19 y tuvo que ser ingresado de urgencia en el hospital, donde estuvo quince días, aquejado de una neumonía bilateral. Ágatha Ruiz de la Prada lo pasó mal y así lo reconocía una vez terminada la pesadilla: «Conoces a alguien que te encanta y, de repente, está a punto de morirse. No lo podía creer. Era como Lo que el viento se llevó».

Ahora, Ágatha está soltera y aunque reconoce que quiere tomarse un tiempito sola, no se puede descartar nada cuando se trata de un espíritu tan jovial y un corazón tan inquieto como el suyo.