Este sábado Ágatha Ruiz de la Prada se ha convertido en la invitada al ‘Deluxe’. Pese a que no estuvo hace mucho en el formato ha vuelto tras su inesperada ruptura con Luis Gasset. La diseñadora ha hecho gala una vez más de su sinceridad y ha hablado sobre su ámbito personal, pero también ha dado su opinión en relación a las últimas imágenes de su ex pareja, Luis Miguel Rodríguez, quien acudió la pasada semana a un festival benéfico en la plaza de toros de Las Ventas -Madrid-, junto a Samira Jalil.

“A Luismi lo que más le gusta en el mundo son las mujeres. Bueno, primero su trabajo, luego las mujeres y los toros. Le apasionan. A mí me llamó, pero le dije que no, ya que eran unos toros muy especiales”, ha comenzado diciendo. “Lo que me chocó de Samira es que ella no se lo esperaba y dijera fue una encerrona, pues no sé, pero vas a un sitio donde seguro te van a captar los fotógrafos”, ha comentado la aristócrata que también ha hecho hincapié en la mascarilla que lució la ex tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. “Hizo mucho al llevarla transparente. Fue llamativo”, ha dicho. Sin embargo, Ágatha que ha sido muy sincera en todo momento, ha confesado sin tapujos lo que piensa de la influencer. «No es muy fina. Está de moda la ordinariez”, ha explicado.



Hace unos días la propia Samira habló con ‘Sálvame’ para aclarar todo este revuelo mediático. “Estoy bastante mal porque me ha caído así, de repente. Se especula algo que no es. No sabía lo que iba a haber en esa plaza de toros porque si lo llego a saber no voy. Primero porque me han relacionado con este hombre, que es colega mío y segundo porque he sufrido viendo como el toro moría. Siempre se me han catalogado de lo mismo, de ‘cazafamosos’ y no es así. Él sabe porque me ha llevado a los toros. Ese cuando ha ido a por plátanos ya venía haciendo batidos. A mí me gustaría explicarme también porque él me ha utilizado porque él sabía lo que había”, relató Jalil visiblemente molesta.

Ante estas palabras que ha escuchado Ágatha en directo, ha querido responder que la joven tiene mucha seguridad en sí misma y que cuando ella iba a los toros con Luismi sabía que la iban a “cazar” de un modo u otro. «Él es muy provocador con todo el mundo y en esta ocasión se le ha ido de las manos y, a esa chica, también», ha añadido con humor ‘la reina del colalge’.

Además de este asunto, de la Prada ha hablado sobre su reciente ruptura con Luis Gasset, a quien guarda un especial cariño. «Son cosas sutiles, hemos estado un año y cosas que pasan. Nuestra relación es genial. Técnicamente he roto yo, pero intelectualmente él no estaba todo lo enamorado que a mí me hubiese gustado”, ha explicado sobre el punto final a su relación.