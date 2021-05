Este sábado 8 de mayo a las 22:00 horas en Telecinco, Ágatha Ruiz de la Prada se sentará en ‘Sábado Deluxe’ para conceder una entrevista a Jorge Javier Vázquez, presentador del conocido formato. Debido a su reciente ruptura con Luis Gasset, uno de los temas que se abordaran durante la emisión será el fin de su relación. Lo que parecía una relación consolidada parece que ha tenido fecha de caducidad. De hecho, siempre han presumido de su romance desde que se hizo público. Sin ir más lejos, el pasado mes de septiembre el empresario quiso sorprender a la diseñadora y le hizo una sorpresa al aparecer en ‘Lazos de Sangre’, espacio biográfico en el que Prada es una de las habituales colaboradoras.

La historia de amor de Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset ya forma parte del pasado porque tal y como anunció la revista ‘¡Hola!’, el director de subastas y la ‘reina del collage’ pusieron punto final de manera amistosa a su relación. De hecho, la propia Ágatha confirmó dicha información al citado medio, aunque no quiso hacer ningún tipo de declaración al respecto. Después de este mazazo sentimental, la creadora ha preferido disfrutar de la tranquilidad en su casa de campo tras ser vacunada contra la Covid-19 el pasado 30 de abril. “Pasé un día regulín, pero ya estoy fenomenal”, contó

El que la aristócrata y Luis hayan finalizado su noviazgo no ha producido ningún cambio en la vida familiar, puesto que en ningún momento han compartido vivienda. Sin embargo, la noticia ha sido recibida con cierta pena por los hijos de la diseñadora. Luis es un lord inglés, el lord inglés que esperábamos. Tiene una buena pinta este señor, es tan agradable y educado…”, confesó Cósima, hija de la Prada el pasado verano.

Historia de amor Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset

La historia de amor de Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset se puede relacionar como una auténtica película romántica. El director general de Ansorena contrajo coronavirus y tuvo que ser hospitalizado durante al menos quince días debido a la una neumonía bilateral que padeció. “Conoces a alguien que te encanta y, de repente, está a punto de morirse. No lo podía creer. Era como Lo que el viento se llevó”, dijo la empresaria española a la revista ‘¡Hola!’ por el Día de San Valentín. “Qué suerte he tenido con Luis en este año tan difícil. Me han pasado cosas mágicas, pero, sin duda, lo más mágico ha sido conocerle”, añadió. Ahora queda esperar si durante la entrevista en ‘Sábado Deluxe’ relata en qué punto se encuentra y los verdaderos motivos que han llevado a dejar una relación que ha durado un año.

Por otro lado, Ágatha está concentrado todas sus energías en un nuevo proyecto: la inauguración de una pop up -tienda atemporal- en París, motivo por el que volará a la capital francesa.