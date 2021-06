Ágatha Ruiz de la Prada es una mujer que cuando habla dice lo que piensa, sin rodeos. En las últimas semanas se ha visto expuesta por los focos después de acudir con su exnovio, Luis Miguel Rodríguez, a una boda. Y no solo eso sino que Kiko Matamoros ha asegurado en ‘Viva la Vida’ que han pasado juntos una noche recientemente. Sin embargo, el empresario fue visto con otra atractiva mujer. Ante todo este entuerto, nadie mejor que la diseñadora para aclarar todas las dudas.

De regreso de Paris, ciudad que ha visitado por motivos de trabajo, Ágatha responde a los micrófonos de la agencia Gtres con la claridad que le caracteriza. ¿Qué hay entre Luis Miguel y ella? «Somos amigos, ya lo he dicho…», dice con cierto hartazgo. Preguntada por una posible reconciliación, la modista se muestra ambigua de primeras al decir que «en principio no…», pero acaba por dar portazo a esta posibilidad: «Tengo las puertas bastante cerradas».

A Ágatha Ruiz de la Prada también se le ha preguntado por las últimas declaraciones de su otra expareja, Luis Gasset, en las que se deshacía en elogios hacia ella: «Si le pasara algo, sería el primero en darle mi médula, un hígado o lo que fuera». Unas bonitas declaraciones que Ágatha ha recogido con gusto: «Mira qué mono, qué adorable. Ojalá siempre esté dispuesto a donarme», comenta.

Escuchándola, da la sensación de que la diseñadora es una mujer libre, que no quiere complicaciones ni ataduras de ningún tipo. Le cierra las puertas a Luis Miguel y despacha con elegancia a su último exnovio, y es que no busca el amor ahora mismo: «De momento no quiero volver a enamorarme, estoy muy bien así», responde a su salida del aeropuerto y justo antes de reencontrarse con su hija, Cósima Ramírez.

Hace un mes que de la Prada se sentó en ‘Sábado Deluxe’ para pasar revista a su historia de amor con Luis Gasset. Una vez más, la sinceridad marcó su relato, pero sin dejar de lado el cariño que ambos se guardan: «Son cosas sutiles, hemos estado un año y cosas que pasan. Nuestra relación es genial. Técnicamente he roto yo, pero intelectualmente él no estaba todo lo enamorado que a mí me hubiese gustado», explicó.

En dicha entrevista también tocó otro tema especialmente delicado, las andanzas de Luis Miguel Rodríguez junto a Samira Jalil, después de que ambos compartieran una tarde de toros en Las Ventas. Ágatha Ruiz de la Prada le tiró un dardito a su ex: «A Luismi lo que más le gusta en el mundo son las mujeres. Bueno, primero su trabajo, luego las mujeres y los toros. Le apasionan. A mí me llamó, pero le dije que no, ya que eran unos toros muy especiales». Además, cargó contra la exconcursante de ‘MYHYV’: «Lo que me chocó de Samira es que ella no se lo esperaba y dijera fue una encerrona, pues no sé, pero vas a un sitio donde seguro te van a captar los fotógrafos (…) ella no es muy fina. Está de moda la ordinariez», zanjó. Lo dicho, tan transparente como siempre.