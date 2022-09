Nuevo giro de guion. Hace apenas dos días, se pudo saber de mano de Jorge Javier Vázquez, que el presentador había quedado absuelto de la demanda de acoso interpuesta por Lucía Pariente, madre de Alba Carillo. Una batalla legal que se remonta a la edición VIP de Secret Story, en la que el conductor del espacio expulsó a la madre de la modelo y ambos comenzaron una guerra con acusaciones, reproches e insultos que no pasó desapercibida ni para ellos mismos. “Me han absuelto. Lucía Pariente, has perdido”, sentenció en Sálvame tras conocerse lo que opinaba la Justicia del caso.

Un recuerdo emocionado para @luciarpj que pretendía empapelarme y no lo ha conseguido. pic.twitter.com/3Aw0SCfd6F — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) September 22, 2022

En ese momento, fueron varios los medios de comunicación que confirmaron que Alba Carrillo había sido despedida de Mediaset tras varios días desaparecida de la televisión. Dado que no estaba en el plató de Ya es mediodía o Ya es verano como colaboradora, pronto se comenzó a especular sobre su paradero laboral. Pero nada más lejos de la realidad. Pese a la petición de Jorge Javier Vázquez y los rumores de un despido fulminante, Alba Carrillo ha continuado y así será de momento, ligada a la cadena de Fuencarral.

La colaboradora continuará asistiendo a Ya es mediodía y, tal y como ha demostrado hoy, aumentará su presencia en la pequeña pantalla colaborando los fines de semana en Ya es verano. Así, a las 16:00 horas del día de hoy, la ex concursante de GH VIP se ha dejado ver sentada en plató junto a Fran Blanco y Verónica Dulanto. Un gesto con el que confirma que la palabra despido -hasta el momento- no está relacionada con ella. Pero no solo eso, pues, por si fuera poco con su aparición, la comunicadora ha publicado un post en su cuenta de Instagram y una historia bajo el título “Ya es verano” para confirmar que, pese a todo, ya está de vuelta. Y con más fuerza que nunca.

Mientras tanto, el presentador no ha dudado en cargar contra Telecinco por dos motivos. El primero, por no haber tomado medidas contra Alba Carrillo y su madre; el segundo, por seguir contando con ellas para trabajar, haciéndoles hueco en plató y, ahora, por partida doble. Tal ha sido su enfado que, sin pensárselo dos veces, ha expresado públicamente todo lo que, probablemente, lleva callando mucho tiempo. “¿Sabes estos días que vienes a trabajar y sientes que se han meado en tu cara y que, por mucho que avises, se siguen meando en tu cara? ¿Sabes estos días que vienes a trabajar y piensas ‘a todos los trabajadores les pasará lo que a mí’? Que vienes y dices: ‘se están meando en mi cara’. Y, por mucho que te quejes, esto cae en saco vacío. Porque quiero yo a esta empresa como nadie te ha querido, como nadie la querrá…”, interrumpió así la escaleta de Sálvame para hacer una de sus confesiones más polémicas hasta la fecha.

Y es que, el mayor malestar del presentador, es tener que seguir viendo a la colaboradora en espacios de la cadena, como Ya es mediodía o Ya es verano: “¿Tengo yo que soportar que a una señorita a la que le dije estoy muerto para ti, por favor, Alba Carrillo, no hables de mí en tu puñetera vida, ni para bien ni para mal, porque estoy muerto para ti, cuando hago el alegato contra los toros escriba que yo humillo a otras personas? Es decir, todo esto que dice Alba Carrillo y que se le permite en esta cadena, y que la tengo que seguir viendo”.