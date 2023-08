Carlo Costanzia vuelve a la música mientras espera para entrar en prisión

Fue el pasado mes de junio cuando se conoció que Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores y el empresario Carlo Constanzia di Costigliole, había sido condenado a 21 meses de prisión y una «multa de cinco meses con una cuota diaria de seis euros, con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas»; por un delito continuado de estafa agravada, a través de un negocio de compraventa de coches de alta gama. Según el Tribunal, el intérprete de Toy Boy creó una sociedad con «la compraventa, importación, exportación y alquiler de vehículos» como objetivo, junto a su socio, Roberto, que «localizaba clientes y vehículos2 y los ofrecía «ficticiamente».

Una proscripción, sea como fuere, que se suma a varios delitos contra la seguridad vial por exceso de velocidad y por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, por los que el actor ya había sido condenado anteriormente y que ponen así sobre la mesa, la entrada, más pronto que tarde, del hijo de Mar Flores en la cárcel.

Carlo Costanzia en un photocall en Madrid / Gtres

A esperas de que eso ocurra, Carlo sigue defendiendo su inocencia a la vez que engrosando su lista de proyectos profesionales. Prueba de ello es la canción que el actor ha lanzado recientemente al mercado bajo el título Tiempo y que ya acumula cerca de ochocientos mil reproducciones y ochenta likes solo en YouTube.

Esta no es la primera canción de Costanzia, pues cabe recordar que se cumplen ahora cinco meses desde que el joven diera un salto desde la gran pantalla a la industria musical y estrenara su primera canción, Mi negrita remix, tras su bebut en distintas producciones. «Estamos de vuelta con mucha música. Así que atentos al canal de Spotify y YouTube, que se vienen muchas cositas este mes de marzo», escribió el joven en un post en su perfil de Instagram, donde reúne a más de seiscientos mil seguidores, junto a un preview del tema.

Carlo Costanzia en un photocall en Madrid / Gtres

Este nuevo tema musical de Costanzia llega apenas unas semanas después de que el artista tomara una drástica decisión precisamente para con su visibilidad pública y exposición mediática. Carlo cerró por un periodo muy corto de tiempo su cuenta de Instagram y la privatizó para que solo las personas que él decidiera pudieran ver su contenido.

Asimismo, se produce justo cuando su nombre está también en el centro de todas las miradas por el distanciamiento, tras la condena, que podría haber tomado su relación con su madre, que se encuentra disfrutando de unos días en Ibiza rodeada de amigos, sin la compañía de Elías Sacal. «No sé, preguntadle a ella… supongo que estará bien y supongo que estará pendiente de mí», reconoció Carlo tras ser preguntado precisamente sobre este asunto hace escasos días. «Ha sido un año muy duro, de trabajo y de emociones. Estoy agradecida por lo bueno y por lo malo, de todo se aprende. Pero… me vais a permitir que me despida por algunas semanas. Ahora necesito tiempo para mí», fueron las palabras de Mar Flores antes de partir a la isla balear a bordo, por cierto, de una lujosa embarcación.