Carlo Costanzia se sincera sobre su problema judicial: “Casi me da un infarto”

Poco a poco las aguas van volviendo a su cauce. Con motivo de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, son numerosos los rostros los que se han desplazado hasta Ifema para conocer de cerca las tendencias. Quien no ha querido perderse esta cita ha sido Carlos Costanzia, hijo de Mar Flores. El actor se encuentra en medio de un proceso judicial por lo que se podría enfrentar a nueve años de prisión.

Hace unos días, la revista Semana daba a conocer esta noticia que, desde luego no ha pasado desapercibida dentro del ámbito de la crónica social de nuestro país. A Carlo y su socio se les reclama haber estafado varios miles de euros a través de un negocio de compraventa de coches de alta gama. Sin embargo, Constanzia mantiene su inocencia sobre este hecho que ha empañado sus días. Durante la semana de la moda celebrada en la capital, se ha dejado ver y con total naturalidad ha hablado sobre este entramado que le ha colocado en primera plana mediática.

«Aquí me tenéis, sin nada que esconder. Estoy divino. No tengo nada que esconder. Ya se irán viendo las cosas. Estoy tranquilo, súper sereno. Tiempo al tiempo. Las cosas se dirán y se darán como tienen que ser”, ha comenzado diciendo muy tranquilo a los medios de comunicación. Después, ha indicado que se llevó un “susto” al ser conocedor de lo que se le está acusando. “Casi me da un infarto”, ha añadido.

Cuando ha sido preguntado por la prensa sobre cómo recibió esta información, ha preferido no entrar en detalles al respecto. “De eso ya hay un comunicado de prensa. Está todo dicho. Estoy bien, mi familia también. Está todo perfecto no os preocupéis”, ha terminado diciendo antes de abandonar el photocall. Horas antes, su madre también amante de la moda desde siempre ha atendido a los medios, pero se ha mostrado discreta sobre el caso judicial en el que se encuentra su hijo. “Todo está bien”, se ha limitado a decir muy discreta. De esta manera, se ha mantenido al margen de una polémica que ha salpicado de lleno a la familia.

Al intérprete y a su socio se les acusa de haber presuntamente estafado alrededor de 92.000 euros mediante un negocio de compraventa de vehículos de lujo. Cada uno de ellos cuentan con un total de cinco denuncias de personas diferentes, aunque según los damnificados son muchos más “las personas estafadas”. Por el momento, hay que esperar para ver cómo se desarrollan los hechos y cuál es el veredicto judicial en el que se dictaminará si Carlo y su socio son inocentes o, por el contrario, culpables del delito del que se les acusa.