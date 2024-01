La reacción de Carmen Borrego ante su supuesta participación en ‘Supervivientes 2024’

Después de haber vivido una de las Navidades más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su madre, el pasado 5 de septiembre, Carmen Borrego ha vuelto a ser noticia este jueves tras desvelarse las negociaciones que tendría entre manos para sumergirse en un nuevo proyecto de la pequeña pantalla que marcaría un antes y un después en su trayectoria. Y es que, tal y como han asegurado desde una conocida revista del país, la colaboradora de Así es la vida estaría acordando diferentes puntos con la productora encargada de la emisión de Supervivientes para convertirse en la concursante estrella de la próxima edición.

Como era de esperar, la noticia ha generado un gran revuelo en las redes sociales y LOOK ha decidido ponerse en contacto directo con Carmen Borrego para poder contrastar dicha información. La hija de María Teresa Campos ha atendido la llamada y al ser preguntada por su participación en el reality grabado desde Honduras ha sido completamente rotunda en su respuesta negando su participación.

Carmen Borrego en un photocall / Gtres

Pero, no solo eso, y es que las declaraciones de la hermana pequeña de Terelu Campos han ido más allá. Al intentar averiguar si ha existido algún tipo de negociación con el formato, Carmen ha manifestado su parecer acerca de los detalles del supuesto contrato que se han filtrado, dando de nuevo portazo a todos los datos publicados, al mismo tiempo que aseguraba que no eran ciertos: «No, hija, no. No hay nada de eso», decía.

Cabe resaltar que la cifra por la que estaría a punto de firmar Carmen para viajar hasta los Cayos Cochinos, asciende hasta los 17.000 euros semanales, de acuerdo con lo que ha trascendido. La revista Semana ha asegurado que los presupuestos de la inminente edición se habrían rebajado con respecto a las anteriores pero que, aun así, si la colaboradora firmara el acuerdo por dicha cantidad, se convertiría en una de las mejores pagadas de la temporada, ya que es uno de los fichajes que más ha resonado en los últimos años y que más esperan sus seguidores que se produzca.

Carmen Borrego en ‘Vamos a ver’/ Mediaset

Sea como fuere, a pesar de la rotundidad con la que Carmen Borrego niega su participación en Supervivientes, es importante resaltar que no sería la primera vez que un participante de reality se ve obligado a negar ciertas informaciones con motivo del contrato de confidencialidad que se les obliga a firmar. No obstante, por ahora, y tras la muerte de María Teresa, la hija de la veterana periodista ha asentado su trayectoria en dos nuevas apuestas recién estrenadas en Mediaset: Vamos a ver y Así es la vida. En ambos, Carmen cumple con sus compromisos como colaboradora, donde comenta la actualidad informativa de la crónica social del país junto al resto de sus compañeros.

La reacción de Terelu ante la posible participación de su hermana en Supervivientes

Ante tal revuelo, como era de esperar, Terelu Campos ha sido preguntada, durante su última aparición pública, por la participación de su hermana en el reality de supervivencia, y siguiendo sus pasos, no ha confirmado la noticia: «Si hubiera algo cerrado eso lo sabría yo. No tengo confirmación por parte de mi hermana, con la que he hablado hace un rato. A mí no me ha comunicado todavía eso. Si se va me parece fenomenal. Ella sabrá donde se mete», sentenciaba.