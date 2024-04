Terelu Campos se sincera sobre la relación de su hija con Carlo Costanzia, y la polémica de su sobrino

Terelu Campos vuelve a sentarse en un plató de Telecinco, tras su paso por la gala de ayer de Supervivientes, donde acudió para apoyar en público a su hermana, Carmen Borrego, tras su salida del concurso debido a un fuerte cuadro de ansiedad, y lo hará en el programa De viernes, donde ofrecerá una esperada entrevista.

Ya apareció la noche del jueves en la pequeña pantalla, pero esta vez, la colaboradora hablará largo y tendido para dar, su versión, acerca de todas las polémicas que giran en torno a su familia y, concretamente, hablará de su sobrino, José María Almoguera, después de la demoledora entrevista que el joven dio hace unos días junto a su exmujer Paola Olmedo. También será preguntada por la situación sentimental de su hija, Alejandra Rubio, con Carlo Costanzia.

Los frentes abiertos de Terelu Campos: el conflicto entre Carmen Borrego y su hijo

Terelu Campos ha vuelto a convertirse en protagonista de la crónica social después de su última aparición en televisión para vivir el esperado reencuentro con su hermana, Carmen, a su regreso del reality de supervivencia. Y no solo eso. Además de estar junto a su hermana, Terelu también se ha pronunciado sobre la exclusiva que su sobrino y su exmujer han protagonizado contra ella tras su separación.

Carmen Borrego de compras con su marido, tras su salida de Supervivientes. /Gtres

José María y Paola acusan a Carmen, de ser una de las culpables de su ruptura. Una afirmación sobre la que Teresa se ha mostrado inflexible. «Ayer me costó salir de mi habitación y digerir. Pero tenía que hacerlo y una vez que lo hice fue una sensación de decepción. Aunque bueno, ni siquiera es decepción. Sí, fue una sorpresa. Alguien que siempre se ha mantenido al margen con una firmeza que no os podéis imaginar hasta qué punto”, opinó la mayor de las Campos, quien no pudo evitar que la voz se le cortase.

El hijo de Carmen Borrego junto a su mujer, Paola Olmedo, durante el funeral de María Teresa Campos. / Gtres

Además, aseguró que José María «ha dicho mentiras». Pero si hay algo que la malagueña tiene muy claro y es que si María Teresa Campos siguiese viva, «en plenitud de facultades de Teresa, no hubiera tenido nadie coj*** de hacerlo», dijo con firmeza. Ahora, 24 horas después de esta aparición, Terelu volverá a pronunciarse sobre este asunto en el plato de ‘De viernes’.

La relación de su hija Alejandra con Carlo Costanzia