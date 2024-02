Alejandra Rubio y Carlo Costanzia dan un importante paso en su relación

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia llevan días en el foco mediático tras ser pillados besándose en plena calle. Durante este tiempo, tanto la colaboradora como el actor habían dado la cara ante los medios de comunicación pero con evasivas y sin aclarar lo que hay entre ellos. Por el momento, ninguno de los dos ha querido oficializar el noviazgo, pero sí han confirmado que se están conociendo y han dado algunos detalles sobre su relación.

Tal y como se ha dicho en el programa de Telecinco Vamos a ver, Alejandra y Carlo han tenido un segundo encuentro para conocerse mejor. Ambos habrían quedado el pasado domingo, 18 de febrero, sobre las 20.00 horas de la tarde en la vivienda del hijo de Mar en Madrid. «Esta casa es muy especial, en esa casa es donde han tenido su segunda cita”, ha dicho la reportera.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio en Televisión /

Parece que la relación avanza a muy buen ritmo porque, tras la segunda cita, durante estos días ha sido habitual ver a Alejandra saliendo del domicilio del joven. Sin ir más lejos, hace unas pocas horas han pasado su primera noche juntos. Después, cuando la joven ha abandonado el domicilio del actor, él ha continuado con la mudanza que está llevando a cabo con el fin de amueblar y poner en orden su piso.

Fuentes cercanas a la nieta de María Teresa Campos aseguran que está muy contenta con esta nueva etapa de su vida y su posible nuevo romance, pues considera que ha creado un vínculo muy estrecho con Carlo.

Por su parte, Alejandra ha reconocido que se están conociendo. Con esta confirmación, daba un paso adelante para acabar con la difusión de rumores que se están diciendo. «Lo hemos hablado, es mejor decir esto y a ver si ya se pasa todo», ha dicho la influencer. Aunque eso sí, cabe destacar que el inicio de su historia no está exento de polémica, y está contando con la presencia de terceras personas.

Alejandra Rubio en ‘Así es la vida’ / Telecinco

Nos referimos a Jeimy Báez, la ex novia de Carlo, que acudió a televisión para sacar a la luz algunas de las conversaciones que había mantenido con su ex y, además, contó que Carlo habría solapado ambas relaciones mientras estaba con la hija de Terelu.

Sin embargo, la pareja hace caso omiso a todo lo publicado y siguen dando pasos en su historia. De momento, la primera cita tuvo lugar en un centro comercial, donde aparecieron las imágenes de ellos besándose de forma apasionada. La segunda lo ha revelado la reportera de ‘Vamos a ver’, y desde lo suyo parece estar creciendo.

Alejandra Rubio, desbordada por la presión mediática: estalla ante los medios

Aunque Rubio ha comentado que estar en el foco mediático no ha afectado en su idilio amoroso, la verdad es que está sobrepasada por la exposición mediática. En mitad de la calle calle, cuando se ha encontrado con un par de periodistas que le hacían preguntas sobre le tema ha estallado: «No puedo más», ha dicho. «Os lo pido como favor personal, por favor. No me hagáis esto más, ¡ya está! No sé qué más deciros, lo estoy pasando mal por mí, por vosotros… es que no sé qué más decir», asegura muy nerviosa.